Agenda: 27/12/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal de inspeções de exportação às 14 horas de Brasília. Commodities: CFTC divulga relatório semanal de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulgará hoje, às 18h30 de Brasília, seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café, açúcar e cacau na bolsa de Nova York (Nybot) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Geralmente divulgado às sextas-feiras, o relatório foi adiado por conta do feriado de Natal. Londres: bolsa não abre hoje e amanhã com feriado no Reino UnidoA bolsa de Londres (Liffe) não abre hoje e amanhã por conta do feriado de Boxing Day no Reino Unido, comemorado nos dois primeiros dias úteis depois do Natal. O feriado também é observado por outros países como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Filipinas.