Agenda: 27/12/2004 Grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta segunda-feira (27) o relatório semanal de inspeções de exportação às 14 horas de Brasília. Commodities: CFTC divulga relatório semanal de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulgará nesta segunda-feira (27), às 18h30 de Brasília, seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café, açúcar e cacau na bolsa de Nova York (Nybot) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Geralmente divulgado às sextas-feiras, o relatório foi adiado por conta do feriado de Natal. Liffe: bolsa não abre hoje e amanhã com feriado no Reino UnidoA bolsa de Londres (Liffe) não abre hoje e amanhã por conta do feriado de Boxing Day no Reino Unido, comemorado nos dois primeiros dias úteis depois do Natal. O feriado também é observado por outros países como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Filipinas. IEA: preços agrícolas serão apresentadosO Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, divulga nesta segunda-feira (27) os preços recebidos pelos produtores rurais na terceira semana de dezembro. O levantamento considera as 19 principais atividades da agropecuária do Estado. Orçamento: Lula participa de reuniõesO presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião sobre questões referentes ao orçamento, às 9h, no Palácio do Planalto. Às 11h30, recebe o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci. A partir das 15h, ainda no Planalto, o presidente despacha com assessores. Fazenda: Palocci encontra-se com governadoresO ministro da Fazenda, Antônio Palocci, passa o dia em reuniões, no Palácio do Planalto. Também nesta segunda-feira (27), manterá contatos com os sete governadores (Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro e Pará) que estão discutindo o aumento dos recursos orçamentários para a compensação, aos estados, da liberação da cobrança do ICMS (imposto estadual) nas exportações. O objetivo é definir o montante a ser alocado no Orçamento de 2005 até que seja adotado um novo modelo para a solução do problema. Em Janeiro, o Ministério da Fazenda apresentará uma proposta sobre o assunto aos governadores. Ministérios: Rodrigues e Rossetto estão de recessoOs ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues; do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto; das Comunicações, Eunício Oliveira, e da Saúde, Humberto Costa estão de recesso e só voltam ao trabalho no dia 3 de janeiro. Também estão de recesso os ministros da Cultura, Gilberto Gil, e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda. Gil retorna às atividades no dia 5 de janeiro. Já Nilmário Miranda, que entrou de recesso em 21 de dezembro, só retoma suas funções no dia 6 de janeiro. Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; e do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini, estão de férias. Furlan retorna ao trabalho em 7 de janeiro de 2005. Já Berzoini, que entrou de férias na última sexta-feira (24), só retomará as suas funções no Ministério no dia 15 de janeiro. Questão agrária: Incra de PE realiza vistoriasA superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de Pernambuco realiza vistorias esta semana em quatro propriedades rurais nos municípios de Passira e Salgadinho. O objetivo é acelerar a reforma agrária no Estado. Em meados de dezembro, dois sem-terra foram assassinados na região. PPPs: Lula deve sancionar lei até 1ª semana de janeiroO projeto de lei que institui as Parcerias Público-Privadas (PPPs) deverá ser sancionado até a primeira semana de janeiro de 2005 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O substitutivo do Senado ao projeto das PPPs foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (22) e encaminhado ao Palácio do Planalto. IBGE: Atlas Nacional Digital será lançadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança o Atlas Nacional Digital do Brasil, às 10h, no Rio de Janeiro. Trata-se da primeira publicação do Instituto em formato DVD Rom. Esta é a maior publicação do gênero já editada no país, com 400 mapas, 1.030 fotos, 532 textos e 30 vídeos em 1.410 camadas de dados, totalizando três gigabytes. Serão lançados também os Mapas Hidroquímicos das Águas Superficiais e Subterrâneas do Nordeste e a segunda edição do Vocabulário Básico de Recursos Naturais e Meio Ambiente. IR: Receita libera lote residualA Secretaria da Receita Federal libera hoje nos bancos um lote residual de declarações do Imposto de Renda de 2001 (ano-base 2000) que estavam retidas na malha fina. Foram processadas 7.009 declarações com imposto a restituir, no valor R$ 22,2 milhões, e 12.625 declarações com imposto a pagar, no valor total de R$ 18,1 milhões. BC: Pesquisa Focus será apresentadaO Banco Central divulga hoje cedo a pesquisa Focus com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. FGV: IPC-S vai ser anunciadoO Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) divulga às 8h30, em seu site (www.fgv.br/dgd). A entrevista está marcada para às 11 h, quando o economista André Furtado Braz apresentará os resultados e o vice-diretor do Ibre, Vagner Ardeo, fará um balanço da série histórica do IPC-S. Shoppings: vendas de Natal serão divulgadasO presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, concede entrevista coletiva às 9h30, na sede da entidade (Avenida Ibirapuera, 730) para divulgar o resultado do Natal, o balanço das vendas de 2004 e as perspectivas da indústria shopping center para 2005. Comércio: Afif Domingos apresenta balançoO presidente da Associação Comercial de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, faz um balanço das vendas de 2004 e apresenta as expectativas para 2005, a partir das 11h30 na sede da entidade (rua Boa Vista, 51).