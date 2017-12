Agenda: 28/09/2004 Irrigação: Embrapa promove curso em Luís Eduardo MagalhãesA Embrapa Cerrados (Planaltina-DF), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promoverá, em conjunto com a Agribahia, o Curso Prático sobre Manejo da Água de Irrigação. O evento será realizado em Luís Eduardo Magalhães (BA), no Salão de convenções do Hotel Solar Rio das Pedras, de hoje a 1º de outubro. O objetivo do curso é treinar técnicos com experiência para operar sistemas de irrigação pressurizados, utilizando a metodologia de manejo da água, baseada no emprego de tensiômetros e da curva de retenção de água no solo. Para participar, é necessário ter conhecimentos em uso de planilha eletrônica Excel.