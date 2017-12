Agenda: 28/09/2004 Irrigação: Embrapa promove curso em Luís Eduardo Magalhães (BA)A Embrapa Cerrados (Planaltina-DF), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promoverá, em conjunto com a Agribahia, o Curso Prático sobre Manejo da Água de Irrigação. O evento será realizado em Luís Eduardo Magalhães (BA), no Salão de convenções do Hotel Solar Rio das Pedras, a partir desta terça-feira (28) a 1º de outubro. O objetivo do curso é treinar técnicos com experiência para operar sistemas de irrigação pressurizados, utilizando a metodologia de manejo da água, baseada no emprego de tensiômetros e da curva de retenção de água no solo. Para participar, é necessário ter conhecimentos em uso de planilha eletrônica Excel. Exportação/OMC: Rodrigues e James Bracchus analisam entravesCerca de 150 empresário exportadores terão encontro nesta terça-feira (28), das 8h30 às 12 horas, no Centro Cultural Britânico, (Rua Ferreira Araújo, 741, em Pinheiros) com o ex-presidente do Tribunal de Apelação da Organização Mundial do Comércio (OMC), James Bacchus, em evento promovido pela CartaCapital. Vão estar presentes o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, o secretário-executivo da Camex, Mário Mugnaini Júnior. A mediação será feita pelo deputado Delfim Netto. Vão ser discutidos temas como entraves à exportação agrícola, estratégias de atuação junto à OMC, leitura dos painéis mais recentes envolvendo o Brasil, obstáculos à melhora da pauta de exportação e à agregação de valor e o G-20. Agronegócio: Rodrigues participa de seminário em São PauloO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa, às 12h30, do seminário "Os Desafios da Pesquisa e da Inovação Tecnológica Voltados para o Agronegócio Brasileiro". Promovido pela Embrapa em parceria com a revista IstoÉ Dinheiro, o evento reunirá no Hotel Unique, em São Paulo, empresários rurais, representantes de empresas de tecnologia e especialistas do agronegócio. Biodiesel: seminário ocorre hoje em BrasíliaPesquisadores, professores, estudantes, especialistas de órgãos públicos e parlamentares participam nesta terça-feira (28), às 8h15, no auditório da Reitoria da Universidade de Brasília (UnB), do 5º Encontro do Projeto Café com Ciência, cujo tema será "Biodiesel: Uma alternativa de Energia Renovável". Promovido pelo Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da UnB, o encontro mostrará as pesquisas desenvolvidas pela universidade sobre o biocombustível. A palestra dos pesquisadores Kleber Carlos Mundim e João Nildo de Sousa Vianna abordará os aspectos fundamentais do uso do biodiesel no Brasil, como a caracterização, produção, utilização e sustentabilidade da cadeia produtiva. Algodão: Wedekin faz palestra sobre comercialização em ItuveravaO secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, faz, às 10 horas, em Ituverava (SP), uma palestra sobre "Comercialização e os mecanismos de sustentabilidade do algodão" durante o 8º Encontro sobre a Cultura do Algodoeiro. O evento, que faz parte da Semana Agronômica, acontece no campus da Faculdade Dr. Francisco Maeda (Fafram). Participam dos debates os presidentes da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Jorge Maeda, e da Associação Paulista dos Produtores de Algodão (APPA), Ronaldo Spirandelli de Oliveira, além do secretário-executivo da APPA, Rogério Florêncio. Trigo: governo faz leilão de PEP para 50 mil toneladas.O governo promove hoje leilão de Prêmio de Escoamento de Produção para 50 mil toneladas de trigo com destino às regiões Norte e Nordeste, assim distribuídas: 30 mil toneladas de trigo do Paraná, 10 mil t no Rio Grande do Sul, 5 mil t em Santa Catarina e 5 mil t no Mato Grosso do Sul. Questão agrária: Rossetto assina imissão de posse no RNO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, e o presidente do Incra, Rolf Hackbart, assinam a imissão de posse de três fazendas (Alagoinha, São Pedro e São João) que formam o Complexo de São João, às 9h, em Mossoró (RN). No local, com 4,5 mil hectares, serão assentadas 300 famílias de trabalhadores rurais. Na mesma solenidade, o ministro lançará o Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais, que prevê a emissão gratuita de carteiras de identidade e de trabalho, CPF e de certidão de nascimento. Biocombustível: seminário ocorre no RioO seminário "Biocombustíveis um Vetor de Desenvolvimento Nacional" começa, às 9h, . no auditório do Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro (Av. Rio Branco 124 - 25º andar Centro). Participa da solenidade de abertura o secretário de Informática e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Francelino Grando. Às 13h40, o subsecretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Eduardo Cavalcanti, coordenador do Programa RioBiodiesel, apresenta um painel dos trabalhos desenvolvidos no Estado. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, do MCT, Wanderley de Souza, estará presente a este debate. Competitividade: seminário do Mercosul ampliado termina hojeRepresentantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participam hoje do último dia do seminário "Competitividade das Cadeias Agroindustriais no Mercosul Ampliado", no edifício Mercosur, em Montevidéu (Uruguai). O evento, que teve início ontem (27), é promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Em debate, políticas e projetos de investimento para melhorar a competitividade das cadeias produtivas de carne bovina, de oleaginosas e óleos vegetais e da indústria têxtil e do algodão no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Frango: reunião discute contencioso em GenebraSerá realizada hoje e amanhã (29), em Genebra (Suíça), a primeira reunião do painel do contencioso sobre a classificação aduaneira do frango desossado congelado envolvendo o Brasil, Tailândia e comunidades européias. (Fonte/Itamaraty) Calçados: feira de Novo Hamburgo (RS) começa hojeA Fenac Verão 2004 começa, em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Às 13h, o Sebrae-RS promove reunião-almoço (no final da rua D do Centro de Eventos da Fenac) para apresentação dos resultados do projeto "Caminho para o Conforto", desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) com o objetivo de certificar no item conforto pequenas empresas calçadistas, dando um diferencial competitivo importante para o setor. Durante a feira, que tem início hoje, as 11 primeiras micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul a receberem certificados em conforto irão expor os seus produtos no estande do Sebrae/RS. Seade/Dieese: nível de desemprego será divulgadoA Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) divulgam às 9h45 os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana de São Paulo, referente ao mês de agosto. Será na sede da Seade - av. Cásper Líbero, 464, 13º andar, ( próximo à estação da Luz). CNT: Pesquisa Sensus será apresentadaO presidente da CNT, Clésio Andrade, divulga, às 11 horas, o resultado da 72 Pesquisa CNT/Sensus - sondagem sobre as ações do governo nas áreas econômica, social e política, a imagem do presidente Lula e a condução da economia e as eleições municipais, entre outros assuntos. Sebrae: estudo sobre exportação será divulgadoO Sebrae nacional e a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) divulgam, a partir das 11 horas, os números da pesquisa "As Micro e Pequenas Empresas na Exportação Brasileira", que trata das empresas exportadoras nos 26 Estados e no Distrito Federal. É um levantamento sobre locais de destino das exportações, classes de produtos, freqüência exportadora e grau de tecnologia e de dinamismo dos produtos exportados. Local da divulgação: sede do Sebrae em Brasília. Celulose: Argentina e Brasil assinam acordoOs produtores de papel e celulose da Argentina e do Brasil vão assinar hoje um acordo de complementação produtiva com duração de três anos.