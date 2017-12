Agenda: 28/10/2004 Expomilk: Rodrigues participa da abertura oficial em São PauloO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa nesta quinta-feira, às 11h, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, da cerimônia de abertura oficial da 13 Exposição Nacional da Pecuária Leiteira (Expomilk 2004) e Feira Internacional da Cadeia Produtiva do Leite, que vai até 30 deste mês. É o maior evento da pecuária leiteira do Brasil. O setor movimenta cerca de R$ 20 bilhões por ano, a partir de uma produção prevista em 23,5 bilhões de litros em 2004. O consumo per capita no Brasil é de 130 litros/habitante/ano. Após a abertura oficial, às 14h, o ministro participa, como entrevistado, do debate "Brasil Celeiro do Mundo Século 21", organizado pela Associação Leite Brasil, Embrapa Gado de Leite e Faesp-Senar/SP. Além do ministro, participarão o deputado federal Leonardo Vilela, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, e o jornalista Joelmir Beting. Como debatedores, participam o presidente da Agrobrasil, Xico Graziano, o diretor-presidente do Instituto de Estudos de Comércio e Negociações Internacionais (ICONE), Marcos Jank, e o chefe da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Soja: Census divulga volume esmagado nos EUA em setembroO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga, às 9 horas de Brasília, o volume de soja esmagado no país em setembro, assim como o volume de farelo e óleo de soja produzido no período. Algodão: Census e NCC divulgam consumo dos EUA em setembroO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, e o Conselho Nacional do Algodão (NCC)divulgam amanhã o volume de algodão consumido pela indústria têxtil do país em setembro. Soja: CMN vota retomada de custeio alongadoO Conselho Monetário Nacional (CMN) aprecia na quinta-feira proposta de retomada do custeio alongado para os financiamentos aos produtores de soja. O custeio alongado permite que os produtores paguem seus financiamentos 60 dias após o término da colheita, e em outros quatro parcelas mensais nos meses seguintes. A soja foi excluída da possibilidade de custeio alongado no Plano de Safra 2004/05. No entanto, a dificuldade de comercialização da soja levou o governo a permitir o parcelamento alongado da dívida. Café: Câmara de Comércio apresenta BM&F em LondresA Câmara de Comércio do Brasil na Grã Bretanha, com apoio da Embaixada do Brasil, vai realizar nesta quinta-feira (28) em Londres seminário de apresentação da Bolsa de Mercadoria & Futuros (BM&F) de São Paulo, das 8h30 as 12 horas (horário local) com destaque para o mercado futuro de arábica. As palestras serão do presidente da Câmara de Café da BM&F, André Luiz de Santos Freitas, e do diretor de Mercados Agrícolas da BM&F, Felix Schouchana. Logística: grupo interministerial visita Porto de Santos (SP)O grupo interministerial da Agenda Portos integrado por técnicos dos ministérios dos Transportes; Fazenda; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Casa Civil; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Planejamento, Orçamento e Gestão visita hoje o Porto de Santos (SP). O objetivo é fazer um levantamento dos principais problemas operacionais do porto e avaliar a implantação do Centro Logístico de Transporte. Esse Centro seria instalado em uma área de 600 mil metros quadrados, em Cubatão (SP). Os trabalhos dos técnicos começam , às 9h, com uma visita de inspeção ao terreno destinado ao Centro Logístico. Agricultura familiar: Mercosul discute assuntoO secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, participa da 1 Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul, a partir de hoje, na sede da usina Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR). Os debates prosseguem até amanhã (29). Em pauta, a criação de políticas públicas comuns para o setor, a promoção do comércio dos produtos na região, a participação conjunta em negociações no mercado externo e a cooperação com organismos internacionais. Participam representantes de movimentos sociais rurais do Brasil. BC: ata do Copom será anunciadaO Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulga, às 8h30, a ata da sua reunião de outubro, realizada no dia 20, quando aumentou a taxa básica (Selic) de juros em meio ponto porcentual (de 16,15% para 16,75%). FGV: IGP-M será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os principais resultados do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) deste mês, às 8h30, pelo site www.fgvdados.com.br. Às 11h, o economista Salomão Quadros divulga outras informações sobre os resultados em entrevista na Av. Praia de Botafogo, 190. Desemprego: Seade/Dieese divulga resultado de setembroA Fundação Seade e o Dieese divulgam às 9h45 os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana de São Paulo, referente ao mês de setembro. Local: Av. Cásper Líbero, 464, 13º andar ( próximo à estação da Luz). CNI: sondagem industrial será apresentadaO coordenador da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, dá entrevista às 14h30 para divulgar os resultados da Sondagem Industrial referente ao terceiro trimestre. O levantamento apresenta a opinião dos industriais sobre o desempenho do segundo trimestre e as expectativas para os próximos seis meses. Apresenta também os principais problemas do setor e as perspectivas de pequenos, médios e grandes industriais sobre faturamento, compra de matérias-primas, emprego e exportações. Fecomércio-SP: pesquisa varejista sai hojeA Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) divulga hoje, por e-mail, o resultado da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV ), referente ao mês de setembro. O estudo revela o desempenho do faturamento do comércio na região metropolitana de São Paulo, em diferentes segmentos (lojas de departamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e cine-foto-som, móveis e decorações, vestuário, tecidos e calçados, supermercados, farmácias e perfumarias, concessionárias de veículos, autopeças e acessórios, e materiais de Construção). Brasil/África do Sul: ministra dos Negócios Estrangeiros em BrasíliaA ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Nkozasana Dlamini Zuma, está em visita oficial ao Brasil até o dia 31. Ela vai presidir, com o chanceler Celso Amorim, a Terceira Sessão da Comissão Mista Brasil-África do Sul, na qual são examinadas todas as possibilidades de cooperação entre os dois países. Comércio exterior: seminário discute assuntoSeminário de Integração Sul-Americana será realizado a partir das 9h na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), na Rua da Candelária, 9. Participam, entre outros, o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), José Resende, o coordenador Nacional do Zona de Integración Del Centro de la América del Sur, Márcio Schussmuller, e o chefe da Divisão América Meridional do Itamaraty, ministro Pedro Bretas Bastos. Pesquisa: Eurocâmaras analisam participação do BrasilA Eurocâmaras, entidade que congrega as Câmaras de Comércio e Indústria dos países da União Européia no Brasil, divulga às pesquisa inédita sobre a participação do Brasil no comércio internacional. Foram ouvidos 250 executivos presentes no II Fórum Europeu, que se realiza desde ontem no Transamérica Expo Center - Pavilhão A - sala de imprensa (Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro - São Paulo). A pesquisa será divulgada no mesmo local por Yves Jadoul, presidente da entidade e da Câmara de Comércio e Indústria Belgo-Luxemburguesa, e Jean Marie Lannelongue, presidente da Câmara de Comércio França-Brasil. EUA: dados do auxílio-desemprego saem às 9h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 23 de outubro, às 9h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 13 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é de 336 mil pedidos, 7 mil a mais do que na semana anterior. Na semana até 16 de outubro foram feitos 329 mil pedidos, 25 mil a menos do que na semana precedente. Caso a previsão dos economistas se confirme, a média das quatro semanas até 23 de outubro será de 339.250 pedidos, de 348.250 pedidos nas quatro semanas até o dia 16. Às 11h (de Brasília), será divulgado o barômetro de negócios Dow Jones/Bank of Tokyo-Mitsubishi (DJ-BTM) referente à semana até 16 de outubro.