Agenda: 28/10/2004 Rodrigues participa da abertura oficial da Expomilk 2004 em São PauloO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa nesta quinta-feira, às 11h, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, da cerimônia de abertura oficial da 13 Exposição Nacional da Pecuária Leiteira (Expomilk 2004) e Feira Internacional da Cadeia Produtiva do Leite, que vai até 30 deste mês. É o maior evento da pecuária leiteira do Brasil. O setor movimenta cerca de R$ 20 bilhões por ano, a partir de uma produção prevista em 23,5 bilhões de litros em 2004. O consumo per capita no Brasil é de 130 litros/habitante/ano.Após a abertura oficial, às 14h, o ministro participa, como entrevistado, do debate "Brasil Celeiro do Mundo Século 21", organizado pela Associação Leite Brasil, Embrapa Gado de Leite e Faesp-Senar/SP. Além do ministro, participarão o deputado federal Leonardo Vilela, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, e o jornalista Joelmir Beting. Como debatedores, participam o presidente da Agrobrasil, Xico Graziano, o diretor-presidente do Instituto de Estudos de Comércio e Negociações Internacionais (ICONE), Marcos Jank, e o chefe da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Soja: Census divulga volume esmagado nos EUA em setembroO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga, às 9 horas de Brasília, o volume de soja esmagado no país em setembro, assim como o volume de farelo e óleo de soja produzido no período. Algodão: Census divulga consumo dos EUA em setembroO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga, às 9 horas de Brasília, o volume de algodão consumido pela indústria têxtil do país em setembro. Soja: CMN vota retomada de custeio alongadoO Conselho Monetário Nacional (CMN) aprecia na quinta-feira proposta de retomada do custeio alongado para os financiamentos aos produtores de soja. O custeio alongado permite que os produtores paguem seus financiamentos 60 dias após o término da colheita, e em outros quatro parcelas mensais nos meses seguintes. A soja foi excluída da possibilidade de custeio alongado no Plano de Safra 2004/05. No entanto, a dificuldade de comercialização da soja levou o governo a permitir o parcelamento alongado da dívida. Café: Câmara de Comércio apresenta BM&F em LondresA Câmara de Comércio do Brasil na Grã Bretanha, com apoio da Embaixada do Brasil, vai realizar nesta quinta-feira (28) em Londres seminário de apresentação da Bolsa de Mercadoria & Futuros (BM&F) de São Paulo, das 8h30 as 12 horas (horário local) com destaque para o mercado futuro de arábica. As palestras serão do presidente da Câmara de Café da BM&F, André Luiz de Santos Freitas, e do diretor de Mercados Agrícolas da BM&F, Felix Schouchana.