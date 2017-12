Agenda: 28/12/2004 ICMS: alíquota de combustíveis pode subir no RSA Assembléia Legislativa gaúcha deve colocar em votação hoje, no fim da manhã, o projeto que aumenta o ICMS de combustíveis (gasolina e álcool), telecomunicações e energia elétrica (comercial e residencial) de 25% para 30% em 2005. O projeto é parte do ajuste proposto pelo governo para conter o déficit público. O governo retirou do projeto a previsão de aumento do ICMS do óleo diesel, para contentar partidos aliados e tentar garantir a aprovação. Presidência: Lula reúne-se com Palocci e RebeloO presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, às 11h, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Às 15h, reúne-se com o ministro da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo. Às 16h30, Lula participa da cerimônia de posse de dos novos membros do Conselho da República, no Salão Leste do Palácio do Planalto. Às 17h30, o presidente reúne-se com representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Imigração: Genro recebe deputado YakayamaO ministro da Educação, Tarso Genro, recebe, às 14h, o deputado federal Yakayama (PMDB/PR). Em pauta, o projeto da Comissão dos 100 anos da imigração japonesa no Paraná e, também, a construção do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) na cidade de Londrina (PR). Orçamento: Comissão Mista discute relatório-geralA Comissão Mista do Orçamento reúne-se, a partir das 11h, para discutir e votar o relatório-geral da proposta orçamentária para 2005. A reunião será realizada no plenário 2 do anexo Luís Eduardo Magalhães da Câmara. Congresso: créditos suplementares serão votadosO Congresso Nacional realiza sessão conjunta às 11h, para votar projetos de lei que autorizam créditos suplementares ao Orçamento deste ano. Também está prevista a votação de seis projetos de lei, do Congresso, sobre alterações no Plano Plurianual 2004/2007. A sessão será realizada no plenário do Senado. IBGE: análise do Censo 2000 será apresentadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a análise dos resultados da amostra do Censo Demográfico 2000, às 9h30, no Rio de Janeiro. Aviação: empresários anunciam nova empresapresidente da Marítima Petróleo e Engenharia e da OceanAir Linhas Aéreas, German Efromovich e o empresário peruano do Grupo Koechlin, Pedro Koechlin, dão entrevista coletiva, às 10h, para anunciar a criação de uma nova companhia aérea no país. A entrevista será na Avenida Almirante Barroso, nº 52, no Rio de Janeiro. Inflação: BC divulga relatórioO Banco Central divulga, hoje, às 8h30,o relatório de inflação no quarto trimestre de 2004. Às 11 horas, o diretor de Política Econômica, Afonso Bevilaqua, dará entrevista para falar sobre o documento. EUA: Índice de confiança do consumidor sai às 13 horasA Instinet divulga nesta terça-feira às 11h55 (de Brasília) o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista nos EUA na semana até 26 de dezembro. Às 13h (de Brasília), a Conference Board divulga o índice de confiança do consumidor de dezembro. A previsão dos economistas ouvidos pela Dow Jones é que o índice tenha subido para 94,0 em dezembro, de 90,5 em novembro (92,9 em outubro, 96,7 em setembro).