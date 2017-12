Agenda: 29/09/2004 Agronegócio: Câmara Brasil-China promove seminárioPara debater o que o Brasil está vendendo e o que pode vender à China, as perspectivas, os intercâmbios tecnológicos, a Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico realizará hoje, no Hotel Sofitel, em São Paulo, das 8h45 às 12h30, o seminário Agronegócio: Destino China. O seminário terá também a participação das seguintes entidades: Unica, Abrapa, NTC, BSCA, Bracelpa, APTA e Embrapa. Citros: Centro de Citricultura realiza workshop de pós-colheitaO Centro de Citricultura "Sylvio Moreira", em Cordeirópolis (SP), realiza, hoje e amanhã, o I Workshop Internacional de Pós-Colheita de Frutas e II Workshop Internacional de Pós-Colheita de Citros. Direcionado a engenheiros agrônomos, técnicos, produtores, exportadores, pesquisadores, professores, atacadistas, varejistas e estudantes, os eventos têm como objetivo levar aos participantes informações diversificadas e atualizadas sobre as tecnologias de colheita e pós-colheita e o mercado nacional e internacional de frutas e citros. Os interessados podem obter mais informações pelo (19) 3546-1399 ou www.centrodecitricultura.br. Café: governo realiza leilão de 40 mil sacas do estoqueO Ministério da Agricultura promove nesta quarta-feira (29), a partir das 9 horas, leilão de 40 mil sacas de café dos estoques oficiais. O produto está depositado em armazéns no interior do Paraná. Café: Mitsui lança hoje produto pronto para beberA Mitsui Alimentos, multinacional japonesa, realizará nesta quarta-feira (29), a partir das 8h, durante café da manhã no Hotel San Marco, em Brasília (DF), o lançamento de mais um produto da sua linha de cafés: o My Coffee, um cappuccino que pode ser bebido quente ou gelado. O diretor presidente da Mitsui Alimentos, Kazumi Hikita, de São Paulo e o diretor regional da empresa e coordenador de negócios no Centro-Oeste, Manoel Assis, estarão presentes no evento para falar sobre o produto. O ator André Marques, protagonista da campanha publicitária do My Coffee, também participa do lançamento. Presidento do Banco do Brasil participa de encontro na AbimaqA Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) promove em São Paulo, nesta quarta-feira, das 10 às 12h45, um encontro com diretores e o presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb. A abertura será realizada pelo presidente da entidade, Newton de Mello, seguida de pronunciamentos da diretora de Financiamentos, Maristela Simões de Miranda, e do presidente do BB. Participam ainda o diretor da área Comercial, Antonio Francisco de Lima Neto, e o diretor de Agronegócios, Derci Alcântara. Sobre as linhas para o mercado externo falarão o diretor da Área Internacional, Augusto Braúna Pinheiro, e o diretor de Comércio Exterior, José Maria Rabelo. Cana: Datagro apresenta conferência internacionalA Datagro divulga hoje detalhes da IV Conferência Internacional da Datagro sobre Açúcar e Álcool, que acontece no dia 19 de outubro, a partir das 8 horas, no Hotel Grand Hyatt São Paulo. O evento será o cenário de mais uma discussão sobre a franca expansão dos mercados de açúcar e álcool no Brasil, um dos carros-chefe da economia nacional. Boi: CNA analisa crescimento das exportações de carneO presidente do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira, comenta o resultado das exportações de carne bovina no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Em entrevista coletiva marcada para as 11h, na sede da CNA, em Brasília, também será divulgada a mais recente pesquisa sobre os custos de produção da pecuária de corte, estudo feito em conjunto pela CNA e pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP).