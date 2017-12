Agenda: 29/09/2004 Agronegócio: Câmara Brasil-China promove seminárioPara debater o que o Brasil está vendendo e o que pode vender à China, as perspectivas, os intercâmbios tecnológicos, a Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico realizará nesta quarta-feira (29), no Hotel Sofitel, em São Paulo, das 8h45 às 12h30, o seminário Agronegócio: Destino China. O seminário terá também a participação das seguintes entidades: Unica, Abrapa, NTC, BSCA, Bracelpa, APTA e Embrapa. Citros: Centro de Citricultura realiza workshop de pós-colheitaO Centro de Citricultura "Sylvio Moreira", em Cordeirópolis (SP), realiza, hoje e amanhã, o I Workshop Internacional de Pós-Colheita de Frutas e II Workshop Internacional de Pós-Colheita de Citros. Direcionado a engenheiros agrônomos, técnicos, produtores, exportadores, pesquisadores, professores, atacadistas, varejistas e estudantes, os eventos têm como objetivo levar aos participantes informações diversificadas e atualizadas sobre as tecnologias de colheita e pós-colheita e o mercado nacional e internacional de frutas e citros. Os interessados podem obter mais informações pelo (19) 3546-1399 ou www.centrodecitricultura.br. Café: governo realiza leilão de 40 mil sacas do estoqueO Ministério da Agricultura promove nesta quarta-feira (29), a partir das 9 horas, leilão de 40 mil sacas de café dos estoques oficiais. O produto está depositado em armazéns no interior do Paraná. Café: Mitsui lança hoje produto pronto para beberA Mitsui Alimentos, multinacional japonesa, realizará nesta quarta-feira (29), a partir das 8h, durante café da manhã no Hotel San Marco, em Brasília (DF), o lançamento de mais um produto da sua linha de cafés: o My Coffee, um cappuccino que pode ser bebido quente ou gelado. O diretor presidente da Mitsui Alimentos, Kazumi Hikita, de São Paulo e o diretor regional da empresa e coordenador de negócios no Centro-Oeste, Manoel Assis, estarão presentes no evento para falar sobre o produto. O ator André Marques, protagonista da campanha publicitária do My Coffee, também participa do lançamento. Máquinas: presidente do BB participa de encontro na AbimaqA Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) promove em São Paulo, nesta quarta-feira, das 10 às 12h45, um encontro com diretores e o presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb. A abertura será realizada pelo presidente da entidade, Newton de Mello, seguida de pronunciamentos da diretora de Financiamentos, Maristela Simões de Miranda, e do presidente do BB. Participam ainda o diretor da área Comercial, Antonio Francisco de Lima Neto, e o diretor de Agronegócios, Derci Alcântara. Sobre as linhas para o mercado externo falarão o diretor da Área Internacional, Augusto Braúna Pinheiro, e o diretor de Comércio Exterior, José Maria Rabelo. Cana: Datagro apresenta conferência internacionalA Datagro divulga hoje detalhes da IV Conferência Internacional da Datagro sobre Açúcar e Álcool, que ocorrerá no dia 19 de outubro, a partir das 8 horas, no Hotel Grand Hyatt São Paulo. O evento será o cenário de mais uma discussão sobre a franca expansão dos mercados de açúcar e álcool no Brasil, um dos carros-chefe da economia nacional. Boi: CNA analisa crescimento das exportações de carneO presidente do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira, comenta o resultado das exportações de carne bovina no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Em entrevista coletiva marcada para as 11h, na sede da CNA, em Brasília, também será divulgada a mais recente pesquisa sobre os custos de produção da pecuária de corte, estudo feito em conjunto pela CNA e pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP). Álcool: Rodrigues e Rousseff reúnem-se às 17h30Os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, e de Minas e Energia, Dilma Rousseff, reúnem-se, às 17h30, no Ministério de Minas e Energia. O encontro, que termina às 18h30, terá a presença do diretor do Departamento do Açúcar e do Álcool, Ângelo Bressan, e do presidente da Câmara Setorial do Setor Sucroalcooleiro, Luiz Carlos Carvalho. Em pauta, questões referentes ao álcool combustível. Carnes: Termina hoje encontro entre Brasil e EUAA reunião do Comitê Consultivo de Agricultura Brasil-Estados Unidos termina hoje, na sede do Departamento de Agricultura dos EUA, em Washington (EUA). O Brasil participa do encontro com uma delegação chefiada pelo secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Amauri Dimarzio. Desde segunda-feira (27), quando começaram as negociações, os representantes brasileiros estão apresentando aos norte-americanos os avanços do País nas áreas de defesa sanitária animal e vegetal e discutindo a exportação de carnes bovina e de frango in natura e de frutas para aquele mercado. Já os americanos estão tratando da revisão, pelo Brasil, dos requisitos fitossanitários para o trigo e da exportação de material genético de cabras e ovelhas, entre outros assuntos. CMN: reunião deve ter voto agrícolaOs ministros da Fazenda, Antônio Palocci, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, participam da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), às 16h30, no Ministério da Fazenda. Deve haver voto agrícola referente ao aumento do limite de crédito para pré-comercialização e estocagem de café. Biodiesel: grupo avalia programa nacionalO Grupo Gestor do Biodiesel reúne-se, às 8h30, no Ministério de Minas e Energia, para avaliar o desenvolvimento das atividades do programa nacional de produção e uso de biocombustível. Participam representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Fórum de Secretários Estaduais de C&T e da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Mercosul/UE: negociadores da UE devem apresentar propostaOs negociadores da União Européia devem encaminhar aos representantes do Mercosul, ainda esta semana, as ofertas do bloco econômico europeu no âmbito do acordo de livre comércio que está sendo negociado entre as partes. A proposta do Mercosul já foi encaminhada à UE desde a última sexta-feira (24). Embrapa: ministro de Angola vistia Embrapa CerradosO ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Angola, Gilberto Buta Lutucuta, visita a Embrapa Cerrados, a partir das 14h, em Planaltina (DF). Ele vai conhecer os projetos de pesquisa da unidade financiados pela Petrobrás. Trabalho: Berzoini e Ivan Zurita reúnem-se em SPO ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini, entrega o selo de Empresa Parceira do Primeiro Emprego ao presidente da Nestlé Brasil Ltda, Ivan Zurita, em solenidade, às 9h, na sede da multinacional, em São Paulo (Brooklin Novo). Em troca, a empresa assume o compromisso de contratar em dois anos, 2.000 jovens no âmbito do Programa Primeiro Emprego. Frango: termina reunião sobre contencioso em GenebraTermina, em Genebra (Suíça), a primeira reunião do painel do contencioso sobre a classificação aduaneira do frango desossado congelado envolvendo o Brasil, Tailândia e comunidades européias. O encontro começou ontem (28). FGV: IGP-M será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os principais resultados do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de setembro, às 8h30, pelo site www.fgvdados.com.br. Às 11h, o economista Salomão Quadros divulga outras informações sobre os resultados em entrevista na Av. Praia de Botafogo, 190. BC: censo de capital brasileiro no exterior será apresentadoO Banco Central divulga às 15h30 o resultado final do Censo de Capitais Brasileiros no Exterior relativo ao ano de 2003. Haverá entrevista coletiva do diretor de Fiscalização do BC, Paulo Cavalheiro, e do chefe do Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio, Sidinei Corrêa. Firjan: indicadores industriais serão divulgadosA Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulga, às 11h, os Indicadores Industriais referentes ao mês de agosto. Os números serão divulgados e comentados pelo presidente do Conselho Empresarial de Economia da entidade, Carlos Mariani, e pela chefe da Assessoria de Pesquisas Econômicas, Luciana de Sá, em entrevista na sala BDR do 12o andar do prédio à Av. Graça Aranha, 1. IBGE: PNAD de 2003 será divulgadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 10h, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2003, no auditório do IBGE, na Avenida Chile, 500, 2° andar. O presidente do Instituto, Eduardo Pereira Nunes, a Diretora de Pesquisas, Wasmália Bivar, a Coordenadora da Coordenação de Trabalho e Rendimento. FMI: relatório sobre economia mundial sai hojeO FMI deverá apresentar hoje o seu documento sobre a economia mundial, o World Economic Outlook, e também deverá mostrar a análise sobre o Brasil. Greve: bancários devem promover passeataOs bancários em greve programaram para hoje à tarde - antes da reunião de conciliação entre patrões e empregados no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo - passeatas simultâneas nas capitais e em várias cidades. A reunião de conciliação está marcada para as 14 horas. Lula: reunião sobre Fome Zero e pequena empresaO presidente da República comanda reunião no Planalto, a partir das 9 horas, sobre os programas Fome Zero e Bolsa-Família. Em solenidade no Palácio do Planalto às 15 horas, o presidente Lula assina mensagem enviando ao Congresso projeto de lei complementar que cria incentivos para a formalização de micro-empresas e pequenas empresas. EUA: PIB final do 2º trimestre sai às 9H30O Departamento do Comércio dos EUA divulga a segunda e última revisão do PIB do país no segundo trimestre nesta quarta-feira às 9h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 21 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é um crescimento de 3,0% (de +2,8% na primeira revisão, +4,5% no primeiro trimestre, +4,2% no quarto trimestre de 2003 e +3,8% na média dos seis últimos trimestres). Também às 9h30 (de Brasília), será divulgado o indicador revisado de lucros das empresas no segundo trimestre. EUA: relatório sobre estoque de petróleo sai às 11h30American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam às 11h30 (de Brasília) suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 24 de setembro. A previsão média de 12 analistas consultados é que os estoques de petróleo cru tenham sofrido uma redução de 3,0 milhões de barris; a previsão para a variação nos estoques de derivados é uma redução de 1,4 milhão de barris; a previsão para a variação nos estoques de gasolina é uma redução de 1,9 milhão de barris; e a previsão para a variação na taxa de utilização da capacidade das refinarias é um aumento de 0,9 ponto porcentual em relação à semana anterior, para 89,0%. Há uma variação muito grande entre as previsões dos analistas sobre o nível dos estoques de petróleo cru; um deles prevê um aumento de 5 milhões de barris, enquanto outro disse acreditar que houve uma redução de 7,3 milhões de barris.