Agenda: 29/10/2004 Boi: CNA divulga resultado da exportação de carne até setembroO presidente do Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira, concede entrevista coletiva, às 11h, na sede da entidade (SBN, Quadra 01 Bloco F 5º andar). Ele vai falar sobre os resultados das exportações de carne bovina brasileira nos últimos nove meses. O Brasil foi o principal exportador de carne bovina no mercado mundial no ano passado, com remessas de 1,3 milhão de toneladas e faturamento de US$ 1,8 bilhão, e deve repetir essa posição de liderança em 2004. Segundo Nogueira, a pecuária de corte está enfrentando dificuldades no cenário interno. Desde o início do ano há registro de queda dos preços pagos pelo boi gordo e aumento dos insumos, o que compromete a capacidade de investimento nos rebanhos. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Boi: Embrapa promove Dia de Campo sobre pecuária no DFA Embrapa Cerrados (Planaltina-DF) e a Embrapa Arroz e Feijão (Goiânia-GO) promovem hoje um dia de campo sobre pecuária de corte. O tema será ?Estratégias para aumentar a eficiência do sistema de produção?. Na programação serão abordados temas como eficiência das fases de cria (matrizes de rebanho e fêmeas de reposição) e de recria-engorda, suplementação animal na saída da seca e entrada das águas, sanidade do rebanho e a marca BRGN - o Nelore da Embrapa. O dia de campo será realizado na Embrapa Cerrados, no Distrito Federal, que fica na rodovia BR 020, Km 18. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Unesp: ministro dá aula no campus de JaboticabalO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, dá aula sobre cooperativismo, às 9h, na Universidade de Jaboticabal (SP). À tarde, visita a 26ª Exposição Nacional de Cavalo Mangalarga, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). Sisbov: Diário Oficial deve trazer instrução normativaO Diário Oficial da União deve publicar hoje (29) a Instrução Normativa nº 77 estabelecendo novas regras para o Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov). Assinada pelo secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Maçao Tadano, a nova instrução determina em seu artigo primeiro que ?animal oriundo de estabelecimento de criação cujo abate esteja voltado à exportação será liberado para abate quando permanecer por no mínimo 40 (quarenta) dias na Base Nacional de Dados?. Lula: presidente receberá José FritschO presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa a manhã na Granja do Torto. Às 9h, despacha com assessores e, às 11h30, recebe o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. À tarde, já no Palácio do Planalto recebe, às 15h, convite para participar do 2º Fórum Internacional das Águas. Em seguida (15h30), reúne-se com o governador do Piauí, José Wellington Barroso Dias. Depois, às 16h30, Lula encontra-se com o ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch. Água: Marina Silva coordena reunião de conselhoA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, coordena a 14ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, às 9h, no auditório 1 do Ibama. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, estará presente. Um dos assuntos em pauta é a transposição da água do rio São Francisco. Trabalhador rural: Rossetto abre congresso em Ijuí (RS)O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, abre o Congresso de Jovens Trabalhadores Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) do Rio Grande do Sul, às 9h30, no Parque Estadual Wanderley Burmann, em Ijuí (RS). Logística: seminário termina em Belo HorizonteO seminário "Desafios de Logística para o Agronegócio" termina, na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em pauta, questões sobre a infra-estrutura de armazéns e dos setores de transporte (rodoviário, ferroviário e hidroviário) e portuário. Frutas: último dia de feira em Pelotas (RS)O 6º Mercofrut, feira e congresso da cadeia produtiva e de comercialização de frutas, termina, na sede da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas (RS). Com o tema central "Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar", o evento teve início na quarta-feira (27). Participam produtores, técnicos, comerciantes, professores e estudantes. Hoje, às 10h, o diretor de Programas das Regiões Sul e Sudeste, da Secretaria de Programas Regionais, do Ministério da Integração Regional, Rogério de Oliveira Castro, faz palestra sobre a fruticultura como fator de desenvolvimento e geração de renda. Irrigação: congresso termina em Porto Alegre (RS)O 14º Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird) termina, no auditório da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Paralelamente ao evento, que começou no último domingo (24), está sendo realizado o Encontro Interamericano de Irrigação, Drenagem e Controle de Enchentes. Em pauta, novas tecnologias e o uso eficiente da água no agronegócio, principalmente na fruticultura e no cultivo do arroz irrigado. Agricultura familiar: reunião encerra-se em Foz do Iguaçu (PR)A 1ª Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul termina, na sede da usina Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR). Os debates começaram ontem (28). Em pauta, a criação de políticas públicas comuns para o setor, a promoção do comércio dos produtos na região, a participação conjunta em negociações no mercado externo e a cooperação com organismos internacionais. Participam representantes de movimentos sociais rurais do Brasil. (Fonte/MDA BC: Meirelles estará em SPO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, faz palestra no 68º Seminário Internews, às 14h30, no Hotel Transamérica, em São Paulo (Av. das Nações Unidas 18.591). O tema em debate durante o seminário será "Conjuntura e Perspectivas Econômicas: Os limites do Crescimento". BNB/Sebrae: convênio será assinado em Fortaleza (CE)O presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Roberto Smith, e os diretores do Sebrae Nacional, Silvano Gianni e Paulo Tarciso Okamoto, assinam convênio de cooperação para melhorar a capacidade competitiva das micro e pequenas empresas do Nordeste e do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, nesta sexta-feira (29), em Fortaleza. Será durante a Conferência Sebrae/Banco do Nordeste, que começa, às 9h, na sede do BNB. BC: nota do setor fiscal será divulgadaO Banco Central divulga às 10h30 a nota do setor fiscal relativa a setembro. Às 11 horas, o chefe do Depec, Altamir Lopes, dá entrevista coletiva para comentar os números. Souza Cruz: balanço será divulgadoA Souza Cruz divulga os resultados até setembro hoje, após o fechamento do mercado. EUA: PIB do 3º trimestre e custa da mão-de-obra saem às 9h30O Departamento do Comércio dos EUA divulga a estimativa preliminar do PIB do país no terceiro trimestre, às 9h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 21 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é um crescimento de 4,3% no terceiro trimestre (+3,3% no segundo trimestre, +4,5% no primeiro trimestre, +4,2% no quarto trimestre de 2003, +4,2% na média dos últimos seis trimestres). No mesmo horário, o Departamento do Trabalho divulga o indicador de custo da mão-de-obra no terceiro trimestre. A mediana das previsões de 18 economistas consultados é uma elevação de 1,0% no terceiro trimestre (+0,9% no segundo trimestre, +1,1% no primeiro trimestre, +1,0% na média dos últimos seis trimestres).