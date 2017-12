Agenda: 29/10/2004 Boi: CNA divulga resultado da exportação de carne até setembroO presidente do Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira, concede entrevista coletiva, às 11h, na sede da entidade (SBN, Quadra 01 Bloco F 5º andar). Ele vai falar sobre os resultados das exportações de carne bovina brasileira nos últimos nove meses. O Brasil foi o principal exportador de carne bovina no mercado mundial no ano passado, com remessas de 1,3 milhão de toneladas e faturamento de US$ 1,5 bilhão, e deve repetir essa posição de liderança em 2004. Segundo Nogueira, a pecuária de corte está enfrentando dificuldades no cenário interno. Desde o início do ano há registro de queda dos preços pagos pelo boi gordo e aumento dos insumos, o que compromete a capacidade de investimento nos rebanhos. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Boi: Embrapa promove Dia de Campo sobre pecuária no DFA Embrapa Cerrados (Planaltina-DF) e a Embrapa Arroz e Feijão (Goiânia-GO) promovem hoje um dia de campo sobre pecuária de corte. O tema será "Estratégias para aumentar a eficiência do sistema de produção". Na programação serão abordados temas como eficiência das fases de cria (matrizes de rebanho e fêmeas de reposição) e de recria-engorda, suplementação animal na saída da seca e entrada das águas, sanidade do rebanho e a marca BRGN - o Nelore da Embrapa. O dia de campo será realizado na Embrapa Cerrados, no Distrito Federal, que fica na rodovia BR 020, Km 18. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Unesp: ministro dá aula no campus de JaboticabalO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, dá aula sobre cooperativismo, às 9h, na Universidade de Jaboticabal (SP). À tarde, visita a 26 Exposição Nacional de Cavalo Mangalarga, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). Sisbov: Diário Oficial deve trazer instrução normativaO Diário Oficial da União deve publicar hoje (29) a Instrução Normativa nº 77 estabelecendo novas regras para o Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov). Assinada pelo secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Maçao Tadano, a nova instrução determina em seu artigo primeiro que "animal oriundo de estabelecimento de criação cujo abate esteja voltado à exportação será liberado para abate quando permanecer por no mínimo 40 (quarenta) dias na Base Nacional de Dados". Lula: presidente receberá José FritschO presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa a manhã na Granja do Torto. Às 9h, despacha com assessores e, às 11h30, recebe o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. À tarde, já no Palácio do Planalto recebe, às 15h, convite para participar do 2º Fórum Internacional das Águas. Em seguida (15h30), reúne-se com o governador do Piauí, José Wellington Barroso Dias. Depois, às 16h30, Lula encontra-se com o ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch. Água: Marina Silva coordena reunião de conselhoA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, coordena a 14 Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, às 9h, no auditório 1 do Ibama. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, estará presente. Um dos assuntos em pauta é a transposição da água do rio São Francisco. Trabalhador rural: Rossetto abre congresso em Ijuí (RS)O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, abre o Congresso de Jovens Trabalhadores Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) do Rio Grande do Sul, às 9h30, no Parque Estadual Wanderley Burmann, em Ijuí (RS). Logística: seminário termina em Belo HorizonteO seminário "Desafios de Logística para o Agronegócio" termina, na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em pauta, questões sobre a infra-estrutura de armazéns e dos setores de transporte (rodoviário, ferroviário e hidroviário) e portuário. Frutas: último dia de feira em Pelotas (RS)O 6º Mercofrut, feira e congresso da cadeia produtiva e de comercialização de frutas, termina, na sede da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas (RS). Com o tema central "Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar", o evento teve início na quarta-feira (27). Participam produtores, técnicos, comerciantes, professores e estudantes. Hoje, às 10h, o diretor de Programas das Regiões Sul e Sudeste, da Secretaria de Programas Regionais, do Ministério da Integração Regional, Rogério de Oliveira Castro, faz palestra sobre a fruticultura como fator de desenvolvimento e geração de renda. Irrigação: congresso termina em Porto Alegre (RS)O 14º Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird) termina, no auditório da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Paralelamente ao evento, que começou no último domingo (24), está sendo realizado o Encontro Interamericano de Irrigação, Drenagem e Controle de Enchentes. Em pauta, novas tecnologias e o uso eficiente da água no agronegócio, principalmente na fruticultura e no cultivo do arroz irrigado. Agricultura familiar: reunião encerra-se em Foz do Iguaçu (PR)A 1 Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul termina, na sede da usina Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR). Os debates começaram ontem (28). Em pauta, a criação de políticas públicas comuns para o setor, a promoção do comércio dos produtos na região, a participação conjunta em negociações no mercado externo e a cooperação com organismos internacionais. Participam representantes de movimentos sociais rurais do Brasil. (Fonte/MDA BC: Meirelles estará em SPO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, faz palestra no 68º Seminário Internews, às 14h30, no Hotel Transamérica, em São Paulo (Av. das Nações Unidas 18.591). O tema em debate durante o seminário será "Conjuntura e Perspectivas Econômicas: Os limites do Crescimento". BNB/Sebrae: convênio será assinado em Fortaleza (CE)O presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Roberto Smith, e os diretores do Sebrae Nacional, Silvano Gianni e Paulo Tarciso Okamoto, assinam convênio de cooperação para melhorar a capacidade competitiva das micro e pequenas empresas do Nordeste e do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, nesta sexta-feira (29), em Fortaleza. Será durante a Conferência Sebrae/Banco do Nordeste, que começa, às 9h, na sede do BNB. BC: nota do setor fiscal será divulgadaO Banco Central divulga às 10h30 a nota do setor fiscal relativa a setembro. Às 11 horas, o chefe do Depec, Altamir Lopes, dá entrevista coletiva para comentar os números. Souza Cruz: balanço será divulgadoA Souza Cruz divulga os resultados até setembro hoje, após o fechamento do mercado. EUA: PIB do 3º trimestre e custa da mão-de-obra saem às 9h30O Departamento do Comércio dos EUA divulga a estimativa preliminar do PIB do país no terceiro trimestre, às 9h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 21 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é um crescimento de 4,3% no terceiro trimestre (+3,3% no segundo trimestre, +4,5% no primeiro trimestre, +4,2% no quarto trimestre de 2003, +4,2% na média dos últimos seis trimestres). No mesmo horário, o Departamento do Trabalho divulga o indicador de custo da mão-de-obra no terceiro trimestre. A mediana das previsões de 18 economistas consultados é uma elevação de 1,0% no terceiro trimestre (+0,9% no segundo trimestre, +1,1% no primeiro trimestre, +1,0% na média dos últimos seis trimestres).