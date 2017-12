Agenda: 29/10/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Boi: Embrapa promove Dia de Campo sobre pecuária no DFA Embrapa Cerrados (Planaltina-DF) e a Embrapa Arroz e Feijão (Goiânia-GO) promovem hoje um dia de campo sobre pecuária de corte. O tema será "Estratégias para aumentar a eficiência do sistema de produção". Na programação serão abordados temas como eficiência das fases de cria (matrizes de rebanho e fêmeas de reposição) e de recria-engorda, suplementação animal na saída da seca e entrada das águas, sanidade do rebanho e a marca BRGN - o Nelore da Embrapa. O dia de campo será realizado na Embrapa Cerrados, no Distrito Federal, que fica na rodovia BR 020, Km 18. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Roberto Rodrigues dá aula no campus da UnespO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, dá aula nesta sexta-feira no Campus da Unesp em Jaboticabal, a partir das 9 horas.