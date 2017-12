Agenda: 29/11/2004 Grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal de inspeções de exportação às 14 horas de Brasília. Bolsa de Mercadorias & Futuros lança Banco BM&FA Bolsa de Mercadorias & Futuros realiza, nesta segunda-feira (29), às 9h30, entrevista coletiva à imprensa. Na ocasião, o presidente da instituição, Manoel Felix Cintra Neto, e o diretor Geral, Edemir Pinto, apresentarão à imprensa o Banco BM&F, que começa a operar juntamente com o WebTrading, sistema de negociação de contratos futuros míni via Internet. As funções do Banco BM&F e seus objetivos serão detalhados durante a coletiva. Na oportunidade, a BM&F apresentará, também, o Índice de ADRs. A entrevista ocorre na sede da BM&F, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). O relatório é geralmente divulgado às sextas-feiras, mas foi adiado por conta do feriado de Ação de Graças semana passada nos EUA. EUA: USDA publica último relatório de acompanhamento de safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) vai divulgar hoje o último relatório semanal de acompanhamento da safra de soja, milho, trigo e algodão. A colheita desses produtos está praticamente finalizada no país. O relatório volta a ser disponibilizado em 4 de abril de 2005. Café: simpósio de pesquisa será lançado em Londrina (PR)O Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café (CBP&D/Café), coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Café), realizará nesta segunda-feira (29), em Londrina (PR), o lançamento oficial do 4º Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, em café da manhã em que estarão presentes o gerente geral da Embrapa Café, Gabriel Ferreira Bartholo, e o diretor-presidente do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Onaur Ruano. O lançamento será realizado no Hotel Confort Suítes de Londrina a partir das 8 horas. Um dos mais importantes eventos para a cafeicultura brasileira, o 4º Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil será realizado de 2 a 5 de maio de 2005, em Londrina. Para o evento de Londrina são esperados cerca de 1.200 participantes e mais de 520 trabalhos. Mais informações sobre o IV Simpósio podem ser obtidas no endereço www.embrapa.br/cafe/consorcio/simpósio. Frete: reajuste passa a vigorarOs fretes do transporte rodoviário de cargas devem subir cerca de 8% a partir desta segunda-feira (29) em virtude de reajustes nos preços dos insumos utilizados pelos operadores. Embora semelhante ao aumento do óleo diesel, que entrou em vigor na sexta-feira (26), o porcentual corresponde à elevação de custo do setor desde a aplicação do último reajuste nos fretes, em junho. As informações são da Associação Nacional do Transporte de Cargas & Logística (NTN&Logística). BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga hoje a pesquisa Focus com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. FGV: saem indicadores IGP-M E IPC-SA Fundação Getúlio Vargas (FGV) comenta, às 11h, em entrevista coletiva na sede da instituição no Rio de Janeiro - Praia de Botafogo, 190, sala 931 - o IGP-M referente ao mês de novembro. Também será divulgado, nesta coletiva de imprensa, o IPC-S de 18/11. Apresentarão os resultados o coordenador de análises econômicas do Ibre/DGD, Salomão Quadros, e o economista André Furtado Braz. Às 8h30, as informações estarão disponíveis nos sites www.fgvdados.com.br (IGP-M) e www.fgv.br/dgd (IPC-S ). Às 9h, serão enviados os arquivos (carta e tabelas do site) para a imprensa. Seade/Dieese: taxa de desemprego será apresentadaA Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) divulgam á às 9h45, na sede do Seade (Avenida Cásper Líbero, 464), a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) da região metropolitana da Grande São Paulo, referente ao mês de outubro. No mesmo horário, o boletim com os resultados da pesquisa estará disponível no sítio da Fundação Seade. Comércio exterior: saem dados da balança comercialO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga os números da balança comercial relativos à penúltima semana de novembro. Firjan: indicador industrial será divulgadoA Firjan divulga, às 14h 30m, os Indicadores Industriais referentes ao mês de outubro. A entrevista coletiva é com Luciana de Sá, chefe da Assessoria de Pesquisas Econômicas da Firjan. Av. Graça Aranha nº 1 - 10º andar - auditório . Microcrédito: Lula vai apresentar programaO presidente Lula apresenta, às 16 horas, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (Palácio do Planalto - Salão Leste). Prefeitos: Lula terá encontro com prefeitos e ministrosO presidente Lula é esperado na abertura, às 19 horas, de um encontro nacional de 411 prefeitos e 312 vice-prefeitos do PT, no Blue Tree. Estão convidados também o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, os presidentes da Câmara, João Paulo Cunha, e do PT, José Genoino, os líderes do PT na Câmara e no Senado, Arlindo Chinaglia e Ideli Salvatti, e o líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante, além de governadores e prefeitos de capitais. Os debates serão amanhã (30), das 9 horas às 18 horas. Os prefeitos vão discutir perspectivas e desafios dos novos mandatos, a questão federativa, o desenvolvimento urbano no governo Lula, SUS e programas sociais. Devem comparecer aos debates os ministros da Saúde, Humberto Costa, das Cidades, Olívio Dutra, do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, e da Educação, Tarso Genro. Paquistão: presidente inicia visita ao BrasilO presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, inicia hoje visita oficial ao Brasil. Será recebido no Planalto às 11h30 pelo presidente Lula, com quem almoça às 13 horas no Itamaraty. BC: Meirelles em seminário em São PauloO presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, participa, às 9h15, do Seminário "Reavaliação do Risco Brasil", no Hotel Renaissance - Salão América do Sul - Alameda Santos, nº 2233. Além de Meirelles, ficamos atentos à fala de outros convidados importantes do evento, entre os quais o diretor da Goldman, Sachs, Paulo Leme, os diretores da Standard & Poors, David Beers, Jane Eddy e Regina Nunes, o presidente da Vale, Roger Agenlli, e o diretor do Centro de Economia Mundial da GV, Carlos Geraldo Langoni. Supermercados: Meirelles vai dar palestraO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa, às 12h, de almoço-palestra da Associação Paulista de Supermercados, falando sobre "Perspectivas da Economia Brasileira". Local: Centro de Convenções Espaço APAS Eventos, rua Pio XI, nº 1.200 - Alto da Lapa - SP. ADVB: José Dirceu participa de fórumO ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, José Dirceu, participa às 12 horas do Fórum de Debates Político Empresarial da ADVB 2004, no Clube Atlético Monte Líbano, (a Av. República do Líbano, 2267, Ibirapuera), abordando o tema "Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro". BNDES: seminário sobre Mercosul ocorre hoje e amanhãO BNDES vai realizar, entre os dias 29 e 30, no Auditório do Banco, o seminário Crescer Juntos - Encontro Regional Mercosul 2004, reunindo representantes dos quatro países que constituem o bloco. A conferência inaugural será realizada pelo assessor especial da Presidência da República para Política Externa, Marco Aurélio Garcia. Começa às 14h30. Furlan: ministro estará em São PauloO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reúne-se com o vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, Thomas Timm e diretoria, às 8h, na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, em São Paulo. Às 10h30, no mesmo local, encontra-se com Roberto Gianetti da Fonseca, novo diretor de Comércio Exterior, da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).