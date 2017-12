Agenda: 29/11/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Bolsa de Mercadorias & futuros lança Banco BM&FA Bolsa de Mercadorias & Futuros realiza, nesta segunda-feira (29), às 9h30, entrevista coletiva à imprensa. Na ocasião, o presidente da instituição, Manoel Felix Cintra Neto, e o diretor Geral, Edemir Pinto, apresentarão à imprensa o Banco BM&F, que começa a operar juntamente com o WebTrading, sistema de negociação de contratos futuros míni via Internet. As funções do Banco BM&F e seus objetivos serão detalhados durante a coletiva. Na oportunidade, a BM&F apresentará, também, o Índice de ADRs. A entrevista ocorre na sede da BM&F, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). O relatório é geralmente divulgado às sextas-feiras, mas foi adiado por conta do feriado de Ação de Graças semana passada nos EUA.