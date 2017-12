Agenda: 29/12/2004 Conservação: convênio será assinado em Pereira Barreto (SP)Convênio entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Companhia Energética de São Paulo (Cesp) será assinado nesta quarta-feira (29) às 10 horas em cerimônia no município de Pereira Barreto, com a presença do governador Geraldo Alckmin. Na ocasião, serão inaugurados o galpão de agronegócios do município, haverá também entrega de equipamentos de informática à Associações de Produtores Rurais que participam do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. O convênio prevê adoção de práticas de conservação do solo de 37 microbacias hidrográficas, cerca de 115 mil hectares, localizadas na área da bacia da Usina Hidrelétrica Três Irmãos. Pelo convênio, a CESP entra com recursos de R$ 2,5 milhões como complementação de incentivos concedidos pelo Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, executado pela Secretaria de Agricultura, que oferece como contrapartida outros R$ 2,4 milhões.