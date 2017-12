Agenda: 29/12/2004 Conservação: Programa de Microbacias em Pereira Barreto (SP)Convênio entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Companhia Energética de São Paulo (Cesp) será assinado nesta quarta-feira (29) às 10 horas em cerimônia no município de Pereira Barreto, com a presença do governador Geraldo Alckmin. Na ocasião, serão inaugurados o galpão de agronegócios do município, haverá também entrega de equipamentos de informática à Associações de Produtores Rurais que participam do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. O convênio prevê adoção de práticas de conservação do solo de 37 microbacias hidrográficas, cerca de 115 mil hectares, localizadas na área da bacia da Usina Hidrelétrica Três Irmãos. Pelo convênio, a CESP entra com recursos de R$ 2,5 milhões como complementação de incentivos concedidos pelo Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, executado pela Secretaria de Agricultura, que oferece como contrapartida outros R$ 2,4 milhões. Orçamento: Congresso vota projetos de crédito suplementarO Congresso Nacional realiza a partir das 11h, no plenário do Senado, sessão conjunta para votar cerca de 26 projetos de lei, dos quais, 20 relativos a abertura de crédito suplementar ao Orçamento da União deste ano. Está prevista também a votação da proposta orçamentária para o próximo ano. FGV: IGP-M será divulgadoO Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) divulga às 8h30, no site www.fgvdados.com.br, os dados do IGP-M referentes ao mês de dezembro. Às 11h, os dados serão detalhados em entrevista coletiva. Fazenda: Palocci reúne-se com Reis VellosoO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, recebe hoje, às 16 horas, o presidente do Instituto Nacional de Altos Estudos e ex-ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso. BNDES: Mantega tem reunião com Henrique MeirellesO presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, recebe nesta quarta-feira, dia 29, às 14h30, a visita do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Encontro será na sede do BNDES e haverá coletiva à imprensa em seguida. IBGE: indicadores sociais serão divulgadosO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 10 horas os "Indicadores Sociais Municipais - uma análise do Censo Demográfico 2000". A publicação traz informações sobre aspectos demográficos, de cor, educação, mercado de trabalho e domicílios, desagregadas para 5.560 municípios brasileiros. EUA: estimativas sobre estoques de petróleo saem às 13h30O American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia dos EUA (EIA/DOE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 26 de dezembro nesta quarta-feira às 13h30 (de Brasília). A previsão média de seis analistas ouvidos pela Dow Jones para a variação nos estoques de petróleo bruto é uma redução de 350 mil barris em relação ao nível da semana anterior; as previsões variaram entre uma redução de 2 milhões de barris e um crescimento de 1,5 milhão de barris. EUA: indicador de vendas de imóveis usados sai às 13 horasA Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA divulga o indicador de vendas de imóveis residenciais usados em novembro nesta quarta-feira às 13h (de Brasília). Economistas prevêem um crescimento de 0,3% em relação ao mês anterior. Em outubro, as vendas recuaram 0,1%.