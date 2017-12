Agenda: 30/09/2004 Agronegócio: TI é tema de seminárioO IDG Brasil promove nesta quinta-feira (30) o seminário "Tecnologia da Informação (TI) aplicada ao agribusiness" das 8h às 18h. Serão discutidas questões como o desenvolvimento de exportações com base na otimização logística, o uso e desenvolvimento de tecnologias de RFID, a terceirização da infra-estrutura de TI e a colaboração com parceiros. Entre os palestrantes confirmados estão Ivan Ramalho, Secretário Nacional de Comércio Exterior; Wagner Salzano, consultor do Imam; Renato Gennaro, diretor de Consultoria para Agribusiness da IBM; Celso Kassab, gerente de Consultoria Empresarial da Deloitte; e Antonio Satoshi Shima, gerente de Organização e Sistemas da Coamo Agroindustrial Cooperativa. O evento será no Hotel Paulista Plaza, Alameda Santos, 85, São Paulo. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta quinta-feira (30), às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. IBGE: levantamento de safra agrícola será divulgadoO IBGE divulga nesta quinta-feira (30) o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - LSPA de agosto. IBGE: pesquisa trimestral de abates de animais sai hojeO IBGE divulga hoje Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, Leite, do Couro e da Produção de Ovos do 2º trimestre de 2004. OMC: evento com empresários do PNBE abordará vitóriasOs bastidores dos processos ganhos pelo Brasil na OMC em relação ao açúcar e à soja e suas conseqüências para o comércio mundial serão tema da palestra que o ex-secretário do Ministério da Agricultura, Pedro de Camargo Neto, no café-da-manhã aos empresários do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE). O evento acontecerá no dia 30 de setembro, das 8h30 às 10h30, no La Residence Paulista (Alameda Jaú, 1.606). O evento faz parte do projeto do PNBE Brasil 2022 - Do País que Temos para o País que Queremos. Boi: Araguaína é sede de seminário sobre qualidade da carneA cidade de Araguaína, no Tocantins, será a próxima cidade a sediar o II Seminário Nacional "Produção de Carne Bovina de Qualidade", iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Associação Brasileira do Novilho Precoce (ABNP). O evento acontece hoje, a partir das 13 horas, no auditório da Federação da Indústria do Estado de Goiás (Avenida Dom. Emanuel, 1.347 - Bairro Senador). Grãos: USDA divulga relatório trimestral de estoquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório trimestral com a posição dos estoques de milho, soja e trigo do país em 1 de setembro. Soja/EUA: Census Bureau divulga volume esmagado em agostoO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga hoje, às 9h30 de Brasília, o volume de soja processada no país em agosto. Analistas consultados pela Dow Jones estimam algo em torno de 102,9 milhões de bushels, volume menor que o processado em julho, 115,3 milhões de bushels. Algodão: NCC e Census divulgam relatórios de consumo dos EUAO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga hoje, às 9h30 de Brasília, o volume de algodão consumido no país em agosto. O Conselho Nacional do Algodão (NCC) também divulgará o consumo anualizado no mês passado. Cooperativas: Rodrigues recebe ACDI dos Estados UnidosO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, recebe, às 11h30, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Angola, Gilberto Buta Lutucuta. Às 15h, reúne-se com o presidente da ACDI/VOCA (organização norte-americana privada de cooperativas agrícolas independentes), Charles Cox, acompanhado do presidente da ACDI do Brasil, Celso Claro. Em pauta, o programa de cooperação internacional de cooperativas e formação de recursos humanos. Durante o encontro serão tratadas, também, questões ligadas à transferência de tecnologia e comércio exterior e á cooperação tecnológica e comercial com o Mercosul. Carnes: Dimarzio reúne-se com conselho de importadores dos EUAO secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Amauri Dimarzio, reúne-se com representantes do Conselho de Importadores de Carne da América (MICA), às 14h40, no Gaylord Opryland Hotel, em Nashville, cidade do estado norte-americano do Tennessee. Em pauta, o apoio da entidade para uma maior rapidez no processo de compra da carne brasileira. Genética: Moinho Santista realiza entrega prêmiosA cerimônia de entrega dos prêmios Moinho Santista e Moinho Santista Juventude 2004 será realizada, às 19h30, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Foram convidados o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, e o governador paulista, Geraldo Alckmin. Os temas da edição desse ano do prêmio foram a Genética e o Desenvolvimento Sustentável. O Prêmio Moinho Santista, considerado um dos mais importantes e tradicionais do País, foi criado há 49 anos. Já o Moinho Santista Juventude surgiu em 1980, com o objetivo de valorizar os jovens talentos. BC: relatório sobre inflação será divulgadoA página do Banco Central na internet divulga, a partir das 8h30, o Relatório Trimestral de Inflação. A partir das 11 horas, no BC, haverá entrevista do diretor de Estudos Especiais, Eduardo Loyo, do chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, e do chefe do Departamento Pesquisas Econômicas, Marcelo Kfoury. Aneel: leilão de concessão será hojeA Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizará hoje, às 13 horas, o leilão das concessões de onze lotes de linhas de transmissão de energia elétrica. Vinte empresas do Brasil e cinco companhias espanholas participarão individualmente ou agrupadas em consórcio, do leilão de linhas de transmissão energia, na Bovespa. Serão leiloadas concessões de 12 novas linhas de transmissão e de seis subestações. Apenas quatro empresas, de um total de 29 pré-qualificadas, desistiram de participar do leilão, que será realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na rua 15 de Novembro, 275, em São Paulo (SP). IBGE: PIB em valor será divulgadoO Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o PIB do 2º Trimestre em valor e volume. A divulgação será na sede do IBGE, na Avenida Franklin Roosevelt, 166 / 11º andar. Greve: bancários no TSTO presidente do TST, ministro Vantuil Abdala, recebe os presidentes da Confederação Nacional dos Bancários, Vagner Freitas de Moraes, e do Sindicato dos Bancários de Brasília, Joaquim Afonso, e outras lideranças da greve da categoria. Abdala já teve duas reuniões com dirigentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região desistiu de entrar hoje com mandado de segurança no TST pedindo a cassação da liminar em que o TRT-SP determinou a reabertura das agências fechadas. O Sindicato decidiu apresentar o mandado ao próprio TRT-SP. BC: Meirelles no IbefO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa às 14 horas, em Curitiba, do 15º Congresso Nacional dos Executivos de Finanças, onde faz palestra sobre "Globalização: Impacto e Influências do Sistema Financeiro Internacional no Brasil". O evento será realizado na Estação Embratel Convention Center. Meirelles ainda participa às 19h30, no Grand Hyatt, em São Paulo, da premiação "As Melhores da Dinheiro". Os organizadores do evento anunciam também as presenças do vice-presidente José Alencar, e dos ministros Guido Mantega, Ricardo Berzoini, Luiz Gushiken e Aldo Rebelo, além do governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Seade: estudo sobre economia paulista será apresentadoA Fundação Seade divulga às 9h30, em sua sede (Avenida Cásper Líbero, 464 - 13° andar), estudo analisando os seguintes aspectos da economia paulista: automação industrial por tamanho de empresa; Utilização de computador ( rede local, internet) no setor industrial; Terceirização dos serviços por tamanho da empresa (cai substancialmente a terceirização de serviços de contabilidade nas médias e grandes empresas); Instrumentos utilizados pelas empresas para escolha do candidato( entrevista, recomendação); Exigências das empresas para contratação (conhecimento de informática, experiência anterior); Carências técnicas dos funcionários e treinamento oferecido pelas empresas. Fecomércio: pesquisa sobre comércio varejista será divulgadaA Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) divulga hoje o resultado da PCCV (Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista), referente ao mês de agosto. O estudo revela o desempenho do faturamento do comércio na Região Metropolitana de São Paulo, em diferentes segmentos (lojas de departamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e cine-foto-som, móveis e decorações, vestuário, tecidos e calçados, supermercados, farmácias e perfumarias, concessionárias de veículos, autopeças e acessórios, e materiais de construção). EUA: FMI e Bird concedem entrevistaO diretor-gerente do FMI, Rodrigo Rato, dá uma entrevista coletiva em Washington, às 10h (de Brasília). Às 11h30 (de Brasília), o presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, também dá entrevista em Washington. Às 21h (de Brasília), os ministros das Finanças dos países do G-7 reúnem-se em Washington; no mesmo horário, a Organização Mundial do Comércio (OMC) anuncia em Genebra sua decisão sobre o regime de quotas para produtos têxteis. Entre as 22h e as 23h30 (de Brasília), o presidente George W. Bush e o senador John F. Kerry fazem em Coral Gables (Flórida) o primeiro dos três debates que antecedem a eleição presidencial norte-americana. Às 22h (de Brasília), a diretora do Fed Susan Bies participa de mesa-redonda promovida pela Bond Market Association em Irving (Texas).