Agenda: 30/09/2004 Tecnologia da informação para o agribusiness é tema de seminárioO IDG Brasil promove hoje o seminário "TI aplicada ao agribusiness" das 8h às 18h. Serão discutidas questões como o desenvolvimento de exportações com base na otimização logística, o uso e desenvolvimento de tecnologias de RFID, a terceirização da infra-estrutura de TI e a colaboração com parceiros. Entre os palestrantes confirmados estão Ivan Ramalho, Secretário Nacional de Comércio Exterior; Wagner Salzano, consultor do Imam; Renato Gennaro, diretor de Consultoria para Agribusiness da IBM; Celso Kassab, gerente de Consultoria Empresarial da Deloitte; e Antonio Satoshi Shima, gerente de Organização e Sistemas da Coamo Agroindustrial Cooperativa. O evento será no Hotel Paulista Plaza, Alameda Santos, 85, São Paulo. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. IBGE divulga levantamento de safra agrícolaO IBGE divulga hoje o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - LSPA de agosto. IBGE divulga pesquisa trimestral de abates de animaisO IBGE divulga hoje Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, Leite, do Couro e da Produção de Ovos do 2º trimestre de 2004. Evento com empresários do PNBE abordará vitórias na OMCOs bastidores dos processos ganhos pelo Brasil na OMC em relação ao açúcar e à soja e suas conseqüências para o comércio mundial serão tema da palestra que o ex-secretário do Ministério da Agricultura, Pedro de Camargo Neto, no café-da-manhã aos empresários do PNBE. O evento acontecerá no dia 30 de setembro, das 8h30 às 10h30, no La Residence Paulista (al. Jaú, 1606). O evento faz parte do projeto do PNBE Brasil 2022 - Do País que Temos para o País que Queremos. Boi: Araguaína sedia seminário sobre qualidade da carneA cidade de Araguaína, no Tocantins, será a próxima cidade a sediar o II Seminário Nacional "Produção de Carne Bovina de Qualidade", iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Associação Brasileira do Novilho Precoce (ABNP). O evento acontece hoje, a partir das 13 horas, no auditório da Federação da Indústria do Estado de Goiás (Avenida Dom. Emanuel, 1.347 - Bairro Senador). Grãos: USDA divulga relatório trimestral de estoquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório trimestral com a posição dos estoques de milho, soja e trigo do país em 1 de setembro. Soja/EUA: Census Bureau divulga volume esmagado em agostoO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga hoje, às 9h30 de Brasília, o volume de soja processada no país em agosto. Analistas consultados pela Dow Jones estimam algo em torno de 102,9 milhões de bushels, volume menor que o processado em julho, 115,3 milhões de bushels.