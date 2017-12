Agenda: 30/11/2004 Fertilizantes: Anda e IPT promovem fórum brasileiroOs desafios e perspectivas do setor serão debatidos nesta terça-feira (30) durante o Fórum Brasileiro de Fertilizantes, evento promovido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), na sede do Conselho Regional de Química, Rua Oscar Freire, 2039, Jardim Paulistano, São Paulo. O programa de palestras do Fórum foi estruturado em 5 temas - panorama e perspectivas do mercado brasileiro de fertilizantes (palestrante Mário Alves Barbosa Neto - presidente da Anda); desafios de investimento (palestrante Francisco Roberto A. Gros - presidente da Fosfertil); logística do setor (palestrante José Vicente Caixeta Filho - professor-titular da Esalq); desenvolvimento tecnológico no setor de fertilizantes (palestrante Efraim Cekinski - diretor da Divisão Química do IPT) e a indústria de fertilizantes e o meio ambiente (palestrante Renato Tavares de Souza - gerente de Engenharia da EHS Brasil - Mosaic Fertilizantes). Para o encerramento, está confirmada a presença do Ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos. Milho: câmara setorial paulista reúne-se na sede da APAA Câmara Setorial de Milho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo se reúne nesta terça-feira (30), no auditório da Associação Paulista de Avicultura (APA), das 9h30 às 12h30. O encontro contará com palestra de Marcelo Franco, assessor especial da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, e José Hamilton Ramalho, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, que vão falar sobre o "Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Milho (MINAS MILHO)?. Na ocasião, será divulgada a terceira estimativa de oferta e demanda de milho em São Paulo na safra 2003/04. A APA fica na rua Belchior de Azevedo, 150 - Vila Leopoldina - São Paulo. Informações pelo telefone (11) 3832-1422. Presidência: Lula receberá Rodrigues às 15h30O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, às 9h, no Palácio do Planalto. A partir das 10h recebe, em separado, os ministros Ciro Gomes, da Integração Nacional, e Walfrido Mares Guia, do Turismo. Após despachar com assessores, Lula encontra-se, às 15h30, com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues. Às 16h30, o presidente recebe o líder do Governo no Congresso Nacional, Fernando Bezerra. Pesca: Fritsch assina protocolo com EletronorteO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap) José Fritsch, assina protocolo de intenções com dirigentes da Eletronorte, às 16h, na sede da Seap (Esplanada dos Ministérios, Bloco D 4º andar). A parceria prevê o desenvolvimento da piscicultura em barragens no Amapá e uma série de investimentos para a formação de uma cadeia produtiva de pescado no Estado. Desenvolvimento agrário: Rossetto assina convêniosO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, assina termo de cooperação técnica e cinco convênios, às 14h, na Sala Cássia Eller, da Fundação Nacional da Arte (Funarte). Serão liberados R$ 2,5 milhões para projetos de desenvolvimento sustentável em 73 comunidades quilombolas, de 51 municípios de 17 estados brasileiros. Proteção: Câmara realiza audiência pública sobre código para animaisA Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realiza audiência pública sobre a criação do Código Nacional de Proteção aos Animais, a partir das 16h30, no plenário 3 da Câmara. Participam o presidente do Fórum Nacional da Pecuária de Corte, da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Antenor Nogueira, e o coordenador de Gestão do Uso da Fauna, do Ibama, João Pessoa Moreira, entre outros. Fazenda: Palocci reúne-se com governadoresO ministro da Fazenda, Antônio Palocci, reúne-se com os governadores de Minas Gerais, Aécio Neves; São Paulo, Geraldo Alckmin; Santa Catarina, Luiz Henrique; Rio Grande do Sul, Germano Rigotto; Pará, Simão Jatene; Mato Grosso, Blairo Maggi; Rio de Janeiro, Rosinha Matheus; Bahia, Paulo Souto, Espírito Santo, Paulo Hartung, e do Paraná, Roberto Requião. O encontro será às 16h, no Ministério da Fazenda. Pela manhã, Palocci participa de reuniões internas, no Ministério. Portos: Furlan receberá presidente de associação brasileiraO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, recebe o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, às 10h, no Ministério. Às 11h, concede audiência ao presidente Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), João Paulo dos Reis Veloso. Logo após (12h), reúne-se com o presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP), Wilen Manteli. Às 17h, encontra-se com os governadores das regiões italianas de Marche, Toscana, Úmbria e Emília Romana. Clima: Marina e Campos participam de seminárioOs ministros do Meio Ambiente, Marina Silva; da Educação, Tarso Genro, e da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, participam da reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, às 15h30, no Palácio do Planalto. Em debate, entre outros assuntos, a proposta brasileira para a implementação do Protocolo de Kyoto. O assunto será discutido na 10ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que ocorrerá entre os dias 6 e 17 de dezembro, em Buenos Aires (Argentina). IR: termina prazo para entrega de declaração de isentoTermina hoje o prazo para a entrega da Declaração de Isento do Imposto de Renda para quem ganhou no ano passado até R$ 12.696. O contribuinte pode fazer a declaração por meio da Internet no sitio da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br ); pelo telefone 0300-78-0300; nas agências bancárias do Banco do Brasil e Banco Popular do Brasil ou nas lotéricas e Correios. IBGE: PIB do 3º trimestre será apresentadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados consolidados da pesquisa anual do Produto Interno Bruto referente a 2003 e a pesquisa do PIB trimestral referente ao terceiro trimestre de 2004. Na Av. Franklin Roosevelt, 166, 11º andar. Fecomércio-SP: pesquisa sobre varejo sai hojeA Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) divulga hoje, por e-mail, o resultado da PCCV (Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista), referente ao mês de outubro. O estudo revela o desempenho do faturamento do comércio na região metropolitana de São Paulo, em diferentes segmentos (lojas de departamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e cine-foto-som, móveis e decorações, vestuário, tecidos e calçados, supermercados, farmácias e perfumarias, concessionárias de veículos, autopeças e acessórios, e materiais de construção). BC: Meirelles no CongressoO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participará hoje, a partir das 10 horas, na sala da Comissão Mista de Orçamento, de reunião com representantes das Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Fiscalização e Controle (CFC) do Senado. A presença de Meirelles no Congresso destina-se a colocar em prática dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal segundo o qual o Banco Central apresentará, no prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, uma "avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial". Ainda segundo a lei, a instituição deverá mostrar o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados obtidos nos balanços. BC: MP sobre status do presidente pode ser votadaO líder do governo na Câmara, deputado Professor Luizinho, disse ontem ter certeza de que o plenário da Câmara aprovará, hoje, a medida provisória que dá status de ministro ao presidente do Banco Central. A MP é a segunda na lista de 19 que estão trancando a pauta da Câmara. EUA: primeira revisão do PIB do 3º trimestre sai às 11h30O Departamento do Comércio divulga, às 11h30 (de Brasília), a primeira revisão do PIB do terceiro trimestre. A previsão consensual de 16 economistas consultados pela Dow Jones Newswires e CNBC é que a taxa de crescimento anualizado de 3,7% não seja revisada. No segundo trimestre, a economia norte-americana cresceu a uma taxa anualizada de 3,3%. No mesmo horário, o Departamento do Comércio divulga o indicador preliminar de lucros das empresas no primeiro trimestre; às 11h55, a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 27 de novembro.