Agenda: 30/11/2004 Anda e IPT promovem Forum Brasileiro de FertilizantesOs desafios e perspectivas do setor serão debatidos hoje durante o Fórum Brasileiro de Fertilizantes, evento promovido pelo IPT-Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Anda-Associação Nacional para Difusão de Adubos, na sede do Conselho Regional de Química, Rua Oscar Freire, 2039, Jardim Paulistano, São Paulo. O programa de palestras do Fórum foi estruturado em 5 temas - panorama e perspectivas do mercado brasileiro de fertilizantes (palestrante Mário Alves Barbosa Neto - presidente da ANDA); desafios de investimento (palestrante Francisco Roberto A. Gros - presidente da Fosfertil); logística do setor (palestrante José Vicente Caixeta Filho - professor-titular da ESALQ); desenvolvimento tecnológico no setor de fertilizantes (palestrante Efraim Cekinski - diretor da Divisão Química do IPT) e a indústria de fertilizantes e o meio ambiente (palestrante Renato Tavares de Souza - gerente de Engenharia da EHS Brasil - Mosaic Fertilizantes). Para o encerramento, está confirmada a presença do Ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos. Milho: câmara setorial paulista reúne-se na sede da APAA Câmara Setorial de Milho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo se reúne nesta terça-feira, no auditório da Associação Paulista de Avicultura (APA), das 9h30 às 12h30. O encontro contará com palestra de Marcelo Franco, assessor especial da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, e José Hamilton Ramalho, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, que vão falar sobre o "Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Milho (MINAS MILHO)?. Na ocasião, será divulgada a terceira estimativa de oferta e demanda de milho em São Paulo na safra 2003/04. A APA fica na rua Belchior de Azevedo, 150 - Vila Leopoldina - São Paulo. Informações pelo telefone (11) 3832-1422.