Agenda: 30/12/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta quinta-feira (30), às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Commodities: bolsas de Chicago e Kansas fecham mais cedo hojeOs mercados futuros agrícolas (soja, milho e trigo) da Chicago Board of Trade (CBOT) vão fechar mais cedo hoje às 16 horas de Brasília. Os mini-contratos serão negociados até as 16h30. O pregão eletrônico agrícola (e-cbot) não vai funcionar. Na Kansas City Board of Trade (KCBT) e na Minneapolis Grain Exchange (MGE) os futuros de trigo vão fechar às 16h00 e 16h10, respectivamente. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e na New York Board Of Trade (Nybot) todos os mercados (café, cacau, açúcar, algodão e suco de laranja) vão funcionar em seus horários normais. PPP: Lula deve sancionar leiO presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a lei que cria as Parcerias Público-Privadas (PPPs). A cerimônia será realizada às 10h30, no Salão Leste do Palácio do Planalto. O ministro da Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo, estará presente. Ainda pela manhã, Lula despacha com assessores às 9h30, no Palácio do Planalto. Às 12h, recebe o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT/SP), candidato do PT à presidência da Câmara dos Deputados. BM&F: último pregão do ano será hojeA Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) realiza nesta quinta-feira, 30 de dezembro, o último pregão do ano de 2004. Para marcar a data, às 16 horas ocorre a já tradicional chuva de papel picado na sala de negociações. Os mercados tornam a abrir dia 3 de janeiro de 2005. A Bovespa, que bateu ontem o oitavo recorde de pontuação no mês de dezembro, também comemora o último pregão de 2004. Câmbio: Ptax será definida hojeO mercado de câmbio define hoje a ptax para o vencimento do dólar futuro de janeiro. EUA: auxílio-desemprego sai às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga nesta quinta-feira às 11h30 (de Brasília) o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 25 de dezembro. A previsão de economistas ouvidos pela Dow Jones é que tenham sido feitos 332 mil pedidos, mil a menos do que na semana anterior. Na semana até 18 de dezembro houve um crescimento de 17 mil pedidos em relação à semana precedente.