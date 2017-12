Agenda: 30/12/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Commodities: bolsas de Chicago e Kansas fecham mais cedo hojeOs mercados futuros agrícolas (soja, milho e trigo) da Chicago Board of Trade (CBOT) vão fechar mais cedo hoje às 16 horas de Brasília. Os mini-contratos serão negociados até as 16h30. O pregão eletrônico agrícola (e-cbot) não vai funcionar. Na Kansas City Board of Trade (KCBT) e na Minneapolis Grain Exchange (MGE) os futuros de trigo vão fechar às 16h00 e 16h10, respectivamente. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e na New York Board Of Trade (Nybot) todos os mercados (café, cacau, açúcar, algodão e suco de laranja) vão funcionar em seus horários normais.