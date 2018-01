Agenda: 31/08/2004 Safra 2004/05: governo divulga ampliação de recursos para custeioO secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, e o vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, Ricardo Conceição, concedem nesta terça-feira (31), a partir das 10h30, entrevista coletiva. O governo vai ampliar a oferta de recursos de crédito rural para custeio da safra 2004/05. Em junho, quando foi anunciado o Plano Agrícola e Pecuário para o atual ano-agrícola, a estimativa era de liberação de R$ 28,75 bilhões para custeio e comercialização da safra, incremento de 34,3%. No total, o Plano Agrícola prevê liberação de R$ 39,450 bilhões, com forte incremento para os investimentos (R$ 10,7 bilhões). OMC: valor da retaliação de países contra EUA deve ser anunciadoA Organização Mundial do Comércio (OMC) anuncia o valor das retaliações que o Brasil e outros sete governos poderão aplicar contra os produtos dos Estados Unidos. O motivo da sanção é uma emenda à lei americana de antidumping, conhecida como Emenda Byrd, e que foi condenada no ano passado pela OMC. A decisão dos árbitros internacionais, porém, até hoje não foi respeitada pelos Estados Unidos e os países prejudicados esperam autorização para impor retaliações ao governo americano. Com o anúncio do valor e da metodologia da sanção, Brasil terá de tomar uma decisão política se irá ou não retaliar a Casa Branca, em plena época de eleição presidencial nos Estados Unidos. Óleo palma/Malásia: mercado não abre por causa de feriado nacionalA bolsa de derivativos da Malásia (BMD) não funciona nesta terça-feira devido ao feriado nacional no país. Expointer: Rossetto visita feira em Esteio (RS)O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, visita a 27ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agrícolas (Expointer), a partir das 10h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre. Na oportunidade, Rossetto assinará convênio repassando recursos para a construção de um espaço permanente no local de realização da Expointer destinado à exposição de produtos da agricultura familiar. A feira começou no último sábado (28). Pesca: Fritsch participa de evento na ChinaO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), José Fritsch, participa hoje da abertura da Expo Brasil-China, no Centro de Convenções Internacionais, em Beijing (China). Também participam representantes do Ministério de Minas e Energia, da Eletrobrás e do Ministério do Esporte. Um dos objetivos da mostra é estabelecer parcerias e atrair de investimentos para o Brasil. O encontro faz parte das comemorações dos 30 anos de reatamento das relações diplomáticas entre os dois países. Hoje representantes do governo do Rio de Janeiro participam do evento distribuindo prospectos sobre as oportunidades de negócios no Estado para potenciais investidores. Assentamento: Hackbart inaugura rede de energia em GoiásO presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Rolf Hackbart, inaugura a rede de energia elétrica no assentamento São Vicente, em Flores de Goiás (GO). A obra custou R$ 1,3 milhão e beneficiará 539 famílias, sendo 324 dos assentamentos vizinhos de Bela Vista, Conceição e Bom Jesus e agricultores familiares da região. Logística: Chineses visitam Porto de Santos (SP)Uma comitiva chinesa do Porto de Nantong (China) chega hoje e Santos (SP) para conhecer o porto da cidade. A delegação, após ser recebida por dirigentes da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), vai visitar as instalações do porto santista. Agrotóxicos: RS inaugura central de recolhimento de embalagensO Rio Grande do Sul inaugura nesta terça-feira (31) a Unidade Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos de São Luiz Gonzaga. Gerenciada pela Associação dos Revendedores de Defensivos de São Luiz Gonzaga e Região (ARMISSOES), a unidade tem área total construída de 640 m² e capacidade para o processamento de 200 toneladas de embalagens vazias por ano. A cerimônia de inauguração será às 10h, na localidade de Rincão Barrigudo. A Unidade de São Luiz Gonzaga é a sétima Central de Recebimento do Estado e atende a 18 municípios da região. Exportação; Furlan participa de seminárioO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, participa do seminário "Avaliação do Potencial Competitivo para o Desenvolvimento A Experiência Brasileira", às 9h, no Corporate Financial Center. O evento é promovido pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). Orçamento: Mantega entrega projeto de lei no SenadoO ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, vai ao Senado, às 11h30, para entregar ao presidente da Casa, José Sarney, o projeto de lei do Orçamento Geral da União de 2005. Após o encontro, Mantega retorna ao Ministério onde, às 14h, dá entrevista coletiva para falar sobre o projeto. IBGE: PIB DO 2º trimestre será divulgadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o crescimento do Produto Interno Bruto no segundo trimestre e no primeiro semestre deste ano. A divulgação será feita no auditório do 11º andar da sede do IBGE na Av. Franklin Roosevelt, 166. Fiesp:índice de conjuntura será divulgadoO diretor titular do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Fiesp, Claudio Vaz, concede entrevista às 14h15 para divulgar os resultados de julho do "Levantamento de Conjuntura", no auditório do 10 andar do prédio da Fiesp. A pesquisa abrange alguns dos principais indicadores de desempenho da indústria de transformação, como horas pagas e trabalhadas na produção, salários reais, total de vendas (incluindo exportações) e o nível de utilização da capacidade instalada por setor. Fecomércio: IPV será anunciadoA Federação do Comércio do Estado de São Paulo divulga hoje o Indice de Preços no Varejo (IPV). Tesouro: Levy concede entrevistaO secretário do Tesouro, Joaquim Levy, dá entrevista às 10 horas, no Ministério da Fazenda, para falar sobre as Sugestões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a melhor maneira de os Estados contabilizarem os repasses que recebem do Fundo Nacional de Saúde. Segundo a Procuradoria, os Estados não precisam incluir esse dinheiro como receita orçamentária própria, evitando, assim, que o cálculo da receita líquida real do Estado seja distorcido. Fiesp: Skaf com governador AlckminO presidente da Fiesp, Paulo Skaf, se reúne às 9 horas com o governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. O presidente do sistema Fiesp, Horacio Lafer Piva, também se reúne às 17 h com o presidente-eleito da entidade, Paulo Skaf. O encontro, confirmado por assessores diretos de Piva, acontece em meio a indefinições sobre o resultado das eleições para o Ciesp, que deram vitória a Claudio Vaz, candidato de Piva, derrotado no pleito para a Fiesp.