Agenda: 31/12/2004 Commodities: apenas a bolsa de Londres funciona hoje, até 10h30Os mercados de cacau, café e açúcar da bolsa de Londres (Liffe) operam hoje até as 10h30 de Brasília. Não haverá pregão na New York Board Of Trade (Nybot), onde são negociados café, açúcar, cacau, algodão e suco de laranja. Os mercados de soja, milho e trigo da Chicago Board of Trade (CBOT) também não vão abrir, assim como as bolsas de trigo da Kansas City Board of Trade (KCBT) e da Minneapolis Grain Exchange (MGE). A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) também não tem pregão neste último dia do ano.