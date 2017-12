Agricultores dos EUA farão protesto por mais apoio em Washington São Paulo, 17 - A União Nacional dos Fazendeiros dos Estados Unidos planeja realizar protestos na próxima semana em frente ao congresso americano. Os produtores querem que o governo adote medidas de assistência emergencial em caso de desastres, acordos de negócios mais justos e exijam certificação de origem dos produtos. Para justificar seus pedidos, eles citam o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) que aponta diminuição das exportações e aumento do volume de importações dos EUA. Segundo a MFU, os produtores norte-americanos vão exportar US$ 4,5 bilhões a menos no ano fiscal encerrado em 2005. As medidas de certificação foram aprovadas na Farm Bill (lei agrícola dos EUA) de 2002 e entrariam em vigor a partir do próximo dia 30 de setembro. Em janeiro, porém, os senadores adiaram a adoção das medidas para setembro de 2006, com exceção da certificação para peixes a produtos marinhos. As informações são da Dow Jones.