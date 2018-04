Agricultura dos EUA está preparada para enfrentar crise

O setor agrícola norte-americano está bem preparado para enfrentar a crise financeira global, com os produtores administrando bem suas dívidas e vendo uma demanda contínua e forte para sua produção, afirmou o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Ed Schafer, nesta quinta-feira. "A situação do crédito agrícola está em boa condição... o setor é provavelmente o que está em melhor posição para sobreviver a este complicado momento financeiro", disse Schafer à Reuters em uma entrevista. O comércio exterior seria crucial para minimizar a severidade da crise econômica, afirmou Schafer, que se disse preocupado com os isolacionistas no novo Congresso eleito, que poderiam pressionar por uma abordagem mais protecionista. "Se iremos sofrer durante as depressões econômicas, precisaremos fazer de tudo para aumentar a atividade econômica, e certamente o comércio já provou no passado que pode fazer isso", disse. Mas a tarifa de importação dos EUA sobre o etanol, que segundo o Brasil restringe o mercado para seu combustível mais eficiente e competitivo feito a partir da cana-de-açúcar, deve continuar em vigência pelo menos até a sua data de vencimento, no final de 2010, disse Schafer. Schafer, que está em São Paulo para uma conferência de biocombustíveis promovida pelo governo brasileiro, disse que está confiante de que a nova administração dos EUA irá continuar a incentivar a produção e o uso de bicombustíveis. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de etanol, seguidos pelo Brasil. Mas o etanol norte-americano é produzido em sua maioria tendo o milho como matéria-prima.