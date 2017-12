Agricultura executou 55,9% do orçamento até 16 de setembro Brasília, 23 - O Ministério da Agricultura informou hoje que já executou 55,9% do orçamento autorizado para 2004. Considerando os desembolsos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), até 16 de setembro os desembolsos somaram R$ 336,7 milhões do limite autorizado até o final deste ano. Neste montante não estão incluídas as emendas parlamentares, as despesas com pessoal e as dívidas destes órgãos. Com a inclusão das emendas parlamentares, a execução conjunta das despesas da pasta, Conab, Embrapa e Funcafé soma R$ 344,1 milhões até 7 de setembro, que representa 49,57% do limite autorizado para 2004, de R$ 694,1 milhões. No ano passado, de janeiro a setembro, os gastos somaram R$ 293 milhões para um limite de execução de R$ 453,5 milhões. De acordo com acompanhamento elaborado pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), sem contar as emendas parlamentares, o ministério executou 57,88% do seu orçamento, com a liquidação de R$ 187,6 milhões dos empenhos, de um total de R$ 324,1 milhões disponíveis. No mesmo período, a Embrapa executou 51,18% do seu orçamento, previsto em R$ 184,6 milhões para todo o ano de 2004. A Conab, com orçamento de R$ 69,5 milhões, executou até agora 66,19% desse total. O Funcafé desembolsou 35,56% do orçamento total de R$ 24,2 milhões, ou R$ 8,6 milhões. A assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura informou também que a pasta já está executando investimentos e despesas do crédito extra de R$ 44 milhões, liberado, por medida provisória, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva especificamente para a defesa agropecuária. Os recursos estão sendo utilizados para programas como o desenvolvimento da fruticultura (Pro-Fruta), bovinocultura, avicultura e segurança fitozoossanitária no trânsito de produtos agropecuários. Para controle e erradicação da febre aftosa, por exemplo, foram liberados até agora R$ 1,01 milhão dos R$ 1,82 milhão empenhados.