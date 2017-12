Agricultura familiar: Lula quer bancos mais ágeis no crédito Brasília, 2 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou ainda para hoje uma reunião com os presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Nordeste, e os ministros da Fazenda, Antonio Palocci, do Planejamento, Guido Mantega, da Casa Civil, José Dirceu, e o interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Fortes, para discutir formas de tornar ágil a liberação de recursos para as áreas de saneamento e agricultura. Na área de saneamento foram liberados este ano pela CEF só 20% do que está previsto. Na área da agricultura, o governo quer aumentar as linhas de financiamento no setor, principalmente na agricultura familiar.