Agricultura na OMC é tema de seminário na FEA-USP A Agricultura na Organização Mundial do Comércio (OMC) será o tema de seminário realizado hoje na Faculdade de Economia e Administração, da USP. O evento "A Agricultura na OMC: Negociações da Rodada de Doha e Contenciosos" é organizado pelo Instituto de Estudo do Comércio e Negociações Internacionais (Icone), o Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial(Pensa) e o IPC (International Food & Agricultural Trade Policy Council). O seminário terá duas sessões: a primeira parte será dedicada à discussão sobre subsídios internos e de exportação e os resultados e implicações dos contenciosos do algodão e do açúcar. Na segunda sessão, serão debatidas as opções para modalidades de acesso a mercados na Rodada de Doha em agricultura, bens industriais e serviços. A abertura do seminário será às 14h e o encerramento está previsto para as 17h30, com as considerações finais de Décio Zylbersztajn (PENSA), Marcos Jank (Icone), e Ann Tutwiler (IPC).