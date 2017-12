Agricultura orgânica: programa receberá R$ 2 milhões em 2005 Rio, 8 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, informou na abertura da BioFach América Latina que a verba para o programa de desenvolvimento da agricultura orgânica prevista no orçamento do ano que vem é de R$ 2 milhões, o que equivale a cinco vezes o total deste ano, que é de R$ 400 mil. O ministro vê espaço para o aumento dos orgânicos no País, "sobretudo hortifrutigranjeiros". Em entrevista após sua participação no evento, Rodrigues disse que, nos países europeus, os orgânicos correspondem a 20% dos hortifrutigranjeiros e no Brasil esse porcentual é de apenas 2%. Segundo o ministro, no Brasil os produtos orgânicos com maior produção são o açúcar, o café e a soja. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, também participou do evento e destacou a importância dos orgânicos para a agricultura familiar e para a ecologia. "Procuramos inserir a produção orgânica em todas as políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário", disse Rossetto. A agricultura familiar responde por 70% da produção agroecológica no País. De acordo com o Ministério, a Secretaria de Agricultura Familiar investe mais de R$ 2 milhões por ano em projetos de capacitação de agricultores na produção da orgânicos, o programa de aquisição de alimentos do governo federal oferece até 30% mais que o valor de mercado para produtos orgânicos e o programa nacional de agricultura familiar oferece 50% a mais de crédito para quem investir no setor. As exportações de orgânicos devem chegar a US$ 115 milhões, segundo previsão da Agência de Promoção da Exportações (Apex) citada em nota do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A mesma nota informa que a Associação dos Produtores e Processadores de Orgânicos do Brasil estima que 2,5% da população brasileira tem condições socioeconômicas para o consumo desse tipo de alimento. A BioFach América Latina vai até sexta-feira no Hotel Glória e a expectativa dos organizadores é de que o evento movimente R$ 8 milhões, o dobro da edição do ano passado. Mais de 140 empresas estão presentes nos 90 estandes. Segundo a organização, as vendas externas e o consumo interno de produtos orgânicos têm aumentado 25% ao ano.