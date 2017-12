Agricultura: portaria institui fórum de delegados federais Brasília, 14 - Foi publicada na edição de hoje do "Diário Oficial da União" portaria que institui o Fórum Nacional dos Delegados Federais de Agricultura. A portaria, de número 300, foi assinada pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, a proposta é discutir a integração das ações das 27 delegacias de agricultura espalhadas pelo País. Os integrantes do fórum também poderão propor prioridades quanto à aplicação de recursos do ministério. As reuniões do grupo acontecerão duas vezes por ano ou mais, dependendo de convocação extraordinária. O primeiro encontro deve acontecer até 30 de abril e o segundo até 30 de outubro de cada ano.