Agronegócio: Argentina mantém previsão de exportação para China São Paulo, 29 - O aumento das exportações argentinas deve se manter, mesmo que as autoridades chinesas tenham sucesso ao tentar conter o crescimento econômico do país. A afirmação é do secretário de Agricultura Miguel Campos. Segundo Campos, os hábitos de consumo dos chineses estão mudando. "Trata-se de um processo inexorável que não depende do crescimento econômico do país", diz ele, que considera as mudanças favoráveis à Argentina. O gigante asiático comprou 55% dos produtos agrícolas argentinos em 2003, com receita de US$ 1,5 bilhão, de acordo com dados da embaixada chinesa na Argentina. Os principais produtos exportados foram a soja e seus derivados, como farelo e óleo de soja. Campos já havia afirmado que a China é potencialmente o maior comprador de carne da Argentina, previsão que ele mantém, mesmo diante da ameaça de redução do ritmo de crescimento chinês. As informações são da Dow Jones.