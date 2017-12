Agronegócio: autoridade chinesa reúne-se com técnicos do governo Brasília, 3 - Começou há pouco no Ministério da Agricultura a reunião entre técnico do governo e autoridades ligadas ao setor agrícola da China. A reunião é para discutir questões fitossanitárias no comércio de grãos entre os dis países. O grupo chinês é chefiado pelo ministro de Cereais da China, Nie Zenbang. O Brasil teve um problema comercial com Pequim neste ano, pois, alegando problemas nos carregamentos de soja, a China suspendeu por um período de cerca de 30 dias, o embarques do produto brasileiro fornecido por 23 tradings. No período de suspensão do comércio foram recusadas pelos chineses cerca de 239 mil tonelada de soja brasileira.