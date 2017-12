Agronegócio: balança paulista tem superávit de US$ 4,84 bi São Paulo, 20 - O saldo da balança comercial do agronegócio paulista apresentou superávit de US$ 4,84 bilhões nos primeiros nove meses deste ano. No ano passado, o saldo no período foi de US$ 3,27 bilhões, representando aumento de 48,12%, segundo levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. De janeiro a setembro, a exportação do agronegócio paulista foi de US$ 7,49 bilhões, com aumento de 36,9% sobre 2003 (US$ 5,47 bilhões). A importação foi de US$ 2,65 bilhões, crescimento de 20,15% sobre o ano anterior (US$ 2,20 bilhões). O resultado da exportação do agronegócio paulista é melhor do que o da exportação global do Estado, cujo crescimento foi de 32,2%, para US$ 22,63 bilhões. A importação total do Estado alcançou US$ 19,92 bilhões, resultando em superávit da balança como um todo de US$ 2,71 bilhões. Segundo o IEA, a exportação do agronegócio paulista representa 23,7% do montante do setor no nível nacional (que foi de US$ 31,67 bilhões, com acréscimo de 34,2% no período janeiro-setembro). Já as importações representaram 36,2% do total nacional de US$ 7,33 bilhões.