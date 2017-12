Agronegócio: balança tem superávit de US$ 5,3 bi em SP até outubro Ribeirão Preto, 17 - Levantamento mensal do Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo aponta que a balança do agronegócio paulista tem um saldo US$ 5,37 bilhões entre janeiro e outubro de 2004. De acordo com o IEA, foram exportados US$ 8,38 bilhões nos dez primeiros meses de 2004 e importados US$ 3,01 bilhões no setor. O saldo positivo é 43,2% maior que no mesmo período de 2003. Já a balança comercial paulista total registra um superávit de US$ 3,09 bilhões no ano, 56,9% maior que o registrado entre janeiro e outubro do ano passado quando o saldo foi de US$ 1,97 bilhão.