Agronegócio: BM&F discute perspectivas para 2007 e 2008 Agronegócio: BM&F discute perspectivas para 2007 e 2008 A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e o Ministério da Agricultura realizam hoje o seminário ?Perspectivas para o Agribusiness em 2007 e 2008?. O ministro Reinhold Stephanes (MAPA) participa do evento. O encontro, evento anual que está em sua sexta edição, debaterá os cenários de oito cadeias produtivas do agronegócio brasileiro - café; mercado sucroalcooleiro; pecuária de corte; soja; milho, suínos e aves; trigo; e arroz -, com a apresentação de painéis sobre as condições de oferta e demanda nos mercados nacional e internacional. Infra-estrutura e crescimento do agronegócio, novos desafios da política agrícola, perspectivas da agroenergia e expansão dos mercados futuros agropecuários no Brasil também estão na agenda de temas do seminário, que conta com o apoio da Abag (Associação Brasileira de Agribusiness). Durante o encontro, a BM&F apresentará o contrato futuro de etanol, já encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, para aprovação. O seminário acontece das 8h às 18h45, no Gran Meliá Mofarrej (Al. Santos, 1437).