Agronegócio: comissão divulga lista de participantes de audiência Agronegócio: comissão divulga lista de participantes de audiência A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados divulgou a lista de participantes de audiência pública que acontecerá na próxima quarta-feira (14). No encontro, marcado para as 10 horas no plenário 6, será apresentado o resultado das discussões entre governo e iniciativa privada sobre a crise que atinge o setor agrícola. Insatisfeitos com as medidas anunciadas pelo governo até agora, parlamentares e lideranças do setor pedem ajuda adicional. Dois parlamentares participarão da audiência: João Grandão (PT-MS) e Luis Carlos Heinze (PP-RS), autor do requerimento para a audiência. O assessor especial do Ministério da Fazenda para assuntos agrícolas, Gerardo Fontelles; o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Homero Alves Pereira; e o presidente da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), João Paulo Koslovski, também participarão do debate.