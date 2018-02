Agronegócio: expointer ocorre em Esteio (RS) Agronegócio: expointer ocorre em Esteio (RS) EXPOINTER 2006 - Exposição Internacional de animais do Rio Grande do Sul 26 de Agosto a 03 de Setembro de 2006 Horário: 09h00 ? 20h00 Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil BR 116 ? Km 13 Esteio - RS A Agência Estado entra com a BM&F no evento EXPOINTER 2006 - Exposição Internacional de animais do Rio Grande do Sul. Fortalecendo a imagem da Agência Estado, é uma grande oportunidade para que os participantes conheçam mais sobre o nosso produto AE AGRO e sobre a nossa empresa. SOBRE O EVENTO: A 29ª edição da EXPOINTER 2006 ocorrerá de 26/08/2006 a 03/09/2006 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Porto Alegre-RS. Apresentará as últimas novidades da moderna tecnologia agropecuária e agroindustrial. Consolidou-se como um dos mais importantes eventos agropecuários e de maquinário agrícola da América Latina. Durante nove dias cerca de 2.400 expositores de animais, máquinas, implementos, insumos e produtos veterinários, veículos, equipamentos, serviços, artesanato, mostram a qualidade de sua produção, com o que há de melhor em cada segmento. Site do evento: http://www.expointer.rs.gov.br/2006/ PARTICIPAÇÃO DA AE: