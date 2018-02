Agronegócio: Expointer ocorre em Esteio (RS) Agronegócio: Expointer ocorre em Esteio (RS) A 29ª edição da tradicional Exposição Internacional de animais do Rio Grande do Sul (Expointer) começou Sábado (26) e vai até o próximo Domingo (3), no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, que fica na BR 116 - Km 13, em Esteio (RS), das 9 às 20 horas. Durante nove dias cerca de 2.400 expositores de animais, máquinas, implementos, insumos e produtos veterinários, veículos, equipamentos, serviços, artesanato, mostram a qualidade de sua produção, com o que há de melhor em cada segmento. Site do evento: http://www.expointer.rs.gov.br/2006.