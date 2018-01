Agronegócio: Fecomercio realiza seminário em São Paulo Agronegócio: Fecomercio realiza seminário em São Paulo A Fecomercio (Federação do Comércio do Estado de São Paulo) realiza, nesta quarta-feira (28), às 9h30, o quarto seminário de apresentação e discussão do estudo Simplificando o Brasil, na sede da entidade, rua Dr. Plínio Barreto, 285, 3º andar, Bela Vista, São Paulo. O tema do evento será "Simplificando o Agronegócio". O trabalho, encomendado pela entidade a uma equipe de consultores da RC, traça o diagnóstico dos principais gargalos enfrentados hoje pelo agronegócio - setor responsável por um saldo comercial da ordem de US$ 155 bilhões entre 1997 e 2005. Da Fecomercio participam Abram Szajman (presidente) e Paulo Rabello de Castro ( presidente do Conselho de Planejamento Estratégico). Também farão > parte da mesa o consultor da RC e um dos autores do estudo, Fábio Silveira, e o presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp), Fábio de Salles Meirelles. A Faesp apóia o evento, assim como a Ordem dos Economistas do Brasil. Os debatedores serão: Ivan Wedekin (secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura), Américo Utumi (diretor da Aliança Cooperativa Internacional e assessor da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo) e Sebastião Costa Guedes (presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte). 9h30 - Abertura > Abram Szajman - Presidente da Fecomercio > > Fábio de Salles Meirelles - Presidente da Faesp > 9h45 - Apresentação do tema: > Paulo Rabello de Castro - Conselho de Planejamento Estratégico da > Fecomercio > 10h00 - Apresentação do trabalho: > Fábio Silveira - RC Consultores > 10h45 - Considerações dos debatedores: > Américo Utumi - Diretor da Aliança Cooperativa Internacional > (ACI) e assessor da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo > (Ocesp) > Ivan Wedekin - Secretário de Política Agrícola do Ministério da > Agricultura > Sebastião Costa Guedes - Presidente do Conselho Nacional da > Pecuária de Corte > > 11h45 - Perguntas > 12h15 - Conclusões > 12h30 - Encerramento