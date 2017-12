Agronegócio: governo de São Paulo vai contratar 382 pesquisadores Descalvado, SP, 26 - O governo do Estado de São Paulo vai contratar ainda este ano 382 pesquisadores para os centros de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócio (Apta). Além das contratações, o governo irá suplementar o orçamento em R$ 1,4 milhão. De acordo com o secretário de Agricultura, Antonio Duarte Nogueira Júnior, os primeiros 200 pesquisadores já concursados deverão tomar posse nas próximas semanas e serão destinados para os 15 pólos da Apta no Estado. Com a suplementação, o orçamento executado em 2004 será de R$ 16 milhões ante R$ 13 milhões em 2003. Segundo Nogueira, as decisões anunciadas hoje foram tomadas ontem à noite em uma reunião com o governador Geraldo Alckmin.