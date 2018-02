Agronegócio: Guedes Pinto reúne-se com Faesc em Florianópolis Agronegócio: Guedes Pinto reúne-se com Faesc em Florianópolis O ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, reúne-se hoje de manhã com representes da agropecuária na Federação dos Agricultores do Estado de Santa Catarina (Faesc), em Florianópolis