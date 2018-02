Agronegócio: Guedes visita Nova Zelândia e Austrália Agronegócio: Guedes visita Nova Zelândia e Austrália O ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, estará fora do País no período de 14 a 26 deste mês. Em Wellington, na Nova Zelândia, ele terá encontros de trabalho com autoridades do Ministério da Agricultura e Florestas. Em Cairns, na Austrália, Guedes participará de atos pelo 20º Aniversário do Encontro de Ministros do Grupo de Cairns. A autorização do presidente da República para o ministro fazer a viagem foi publicada na edição do dia 6 de setembro do Diário Oficial da União.