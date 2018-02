Agronegócio: instituto promove congresso em São Paulo Agronegócio: instituto promove congresso em São Paulo Visando discutir as políticas econômicas para a área de agronegócios no Brasil e no Mundo, o IIR-Institute for International Research promove o Congresso de Agronegócios, no Park Plaza Hotel em São Paulo, nos dias 26 e 27 de setembro de 2006. Entre os temas, exportação agrícola, perspectivas e tendências do agribusiness no Brasil, linhas de crédito, financiamento e mecanismos para captação de recursos agrícolas. O congresso terá um briefing especial sobre agroenergia que será presidido por Jayme Pena Schutz da Dedine S/A Ind. de Base e por Nivaldo Rubens Trama, presidente da Abiodisel.