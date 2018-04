Agronegócio: ministro Guedes viaja para Holanda Agronegócio: ministro Guedes viaja para Holanda O presidente da República autorizou o ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, a afastar-se do País no período de 10 a 12 de outubro próximo. O objetivo da viagem de Guedes é participar, em Amsterdã (Holanda), da reunião "Second Strategic Conference on Brasil". A autorização para a viagem do ministro sai na edição de 29 de setembro (sexta-feira) do Diário Oficial da União.