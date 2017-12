Agronegócio: ministro indiano e comissária européia visitam Brasil Ribeirão Preto, 17 - O ministro da Agricultura da Índia, Sharad Pawar, e a comissária para a Agricultura da União Européia, Marianne Fischer Boel, virão ao Brasil em janeiro e deverão concentrar suas visitas de campo nas regiões de Ribeirão Preto e de Piracicaba. Pawar chega ao País no dia 10, reúne-se com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, em Brasília, e segue para conhecer usinas de açúcar e de álcool e, principalmente, pesquisas do setor citrícola e a produção de suco de laranja. A Índia é considerada pela indústria processadora de suco de laranja como um dos principais mercados mundiais, em crescimento de consumo e de comércio. Já Marianne Boel deve permanecer apenas dois dias no Brasil, provavelmente em 28 e 29 de janeiro, e priorizará as visitas de campo.