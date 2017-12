Agronegócio: Rodrigues abrirá Expomilk em São Paulo São Paulo, 28 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, abre oficialmente hoje a 13ª Exposição Nacional da Pecuária Leiteira (Expomilk 2004) e a Feira Internacional da Cadeia Produtiva do Lei, que têm a participação de criadores das seis principais raças leiteiras do País e fabricantes e fornecedores de equipamento para o setor. O evento começou no dia 26 e vai até o próximo dia 30, no Centro de Exposições Imigrantes, na Água Funda, em São Paulo. Segundo os organizadores, a feira deste ano reúne 100 expositores e deve receber público estimado em 20 mil pessoas. O faturamento previsto este ano é de R$ 2 milhões. Na programação haverá julgamento das raças holandesa, pardo-suíço, jérsei, girolando e simental. Também estão previstos leilões, concurso leiteiro, palestras e workshop empresarial. A Expomilk será sede hoje à tarde do 7º Encontro de Lideranças da Pecuária Leiteira Paulista, que terá como tema "Brasil- Celeiro do mundo no século 21".