Agronegócio: Rodrigues instala gabinete em Piracicaba (SP) Piracicaba, 14 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, chegou nesta manhã à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), onde vai instalar seu gabinete até sábado (16). A iniciativa é uma homenagem à 47ª Semana Luiz de Queiroz. Ele atenderá a audiências e compromissos no edifício central da Esalq. Às 10 horas, Rodrigues participará da apresentação do programa de atividades da Casa da Agricultura e do lançamento da Semana do Empreendedorismo Rural (Programa SAI/SEBRAE), no prédio da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). À tarde, o ministro terá uma reunião com os membros da Comissão do Pólo Nacional de Biocombustíveis, que tem sede na cidade.