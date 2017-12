Agronegócio: saldo da balança é de US$ 31,578 bilhões até novembro Brasília, 8 - As exportações de produtos agrícolas renderam US$ 36,037 bilhões no acumulado entre janeiro e novembro deste ano, mostram dados divulgados há pouco pelo Ministério da Agricultura. O valor é recorde histórico para o período e indica aumento de 29,2% na comparação com o acumulado nos 11 primeiros meses de 2003, quando os embarques de produtos agrícolas renderam US$ 27,889 bilhões ao País. No acumulado do ano, as importações de produtos agrícolas cresceram 2% para US$ 4,459 bilhões. Entre janeiro e novembro de 2003, o País gastou US$ 4,371 bilhões com compras externas de produtos agrícolas. Os dados mostram que em 2004 as importações de algodão cresceram 23,2% e de borracha natural aumentaram 54%. As importações de leite, trigo e milho recuaram na comparação com o acumulado entre janeiro e novembro de 2003: 30%, 27,2% e 47% respectivamente. A comparação dos dados referentes às importações e exportações mostra que o saldo da balança comercial do agronegócio foi de US$ 31,578 bilhões no acumulado do ano, aumento de 34,3% em relação aos US$ 23,517 bilhões entre janeiro e novembro de 2003. Os técnicos do Ministério da Agricultura informaram que o resultado é recorde para o período.