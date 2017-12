Agronegócio: setor agrícola do México cresceu 6,9% em agosto São Paulo, 24 - O setor agrícola do México cresceu 6,9% em agosto, 1,7% acima da taxa do setor industrial, de acordo com relatório divulgado hoje pelo ministério da Agricultura. O documento atribuiu o crescimento às ações para aumentar, produção eficiência e competitividade do setor. Além disso, ele cita as grandes redes de supermercado que realizam compras diretamente dos produtores, grupos de fazendeiros e cooperativas. Segundo o ministro da Agricultura, "o setor agrícola mexicano tem enorme potencial para aumentar suas exportações para novos mercados como Japão, China e Coréia do Sul". Ele diz, no entanto, que o caminho para um cenário sustentável no setor, que hoje responde pela principal renda de cerca de 30% da população, é longo. As informações são da Dow Jones.